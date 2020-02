Darkroom: Zutritt für Neukunden ab sofort nur noch mit Abo gestattet

Es ist schon eine bedenkliche Sache, die sich im App Store immer weiter ausbreitet: Abonnements. Nun hat es mit Darkroom (App Store-Link) einen beliebten Foto-Editor erwischt, der fortan 4,49 Euro pro Monat oder 21,99 Euro pro Jahr von neuen Nutzern fordert. Immerhin: Bestehende Nutzer behalten alle ihre bisher freigeschalteten Funktionen im gewohnten Umfang.

Laut den Entwicklern, die ihre Entscheidung in einem ausführlichen Blog-Post erklären, hat man auch bei Darkroom das bekannte Problem: Die App ist bereits mehrere Jahre alt und wird ständig weiterentwickelt. Alleine 2019 hat man 21 Updates veröffentlicht. In den letzten drei Jahren waren es sogar 51 Updates, davon 19 Major Releases. Bislang hat sich Darkroom über einzelne In-App-Käufe finanziert, diese scheinen die laufenden Kosten aber nicht mehr ausreichend zu decken.

Wer darauf keine Lust hat, kann Darkroom auch mit einem einmaligen In-App-Kauf komplett und laut Aussage der Entwickler dauerhaft freischalten. Mit einem Preis von 54,99 Euro ist das aber keine günstige Angelegenheit.

Das erwartet euch in Darkroom

Darkroom ist eine Applikation, die ein „Fotobearbeitungserlebnis mit Desktopqualität“ liefern will und dazu auch Multitasking-Funktionen und Tastaturkürzel bereitstellt. Wer eine externe Tastatur angeschlossen hat, kann durch das Drücken der cmd-Taste alle Shortcuts anzeigen lassen. Besonders praktisch auf dem iPad: Ihr könnt einen Fotostreifen an der Seite ausklappen und bekommt so einen Schnellzugriff auf das Fotoarchiv. Die App unterstützt Fotodateien bis 120 MP sowie RAW-Formate, erlaubt es, eigene Filter zu erstellen und eine Stapelverarbeitung anzuwenden. Zudem gibt es eine umfassende Toolbox, Bearbeitungsmöglichkeiten für Live Photos und zahlreiche Export-Optionen.

Das ist außerdem neu in Version 4.4

In der neu veröffentlichten Version 4.4 gibt es neben dem Abo-Modell auch einige nützliche neue Funktionen. So heißt es in der Update-Beschreibung:

Die heute veröffentlichte Version von Darkroom enthält zwei neue Funktionen, die von Benutzern seit langem angefordert wurden: Export-Wasserzeichen und eine erweiterte Symbolauswahl. Zudem wechseln wir zu Abonnements (nur für neue Nutzer), um der nächsten Phase von Darkroom den Weg zum Erfolg zu bahnen.

Mit dem Export-Wasserzeichen kann man seine Bilder beispielsweise einfach schützen und das eigene Logo hinzufügen. Dabei kann man Größe, Position, Transparenz und Schriftart festlegen und das gewünschte Wasserzeichen einfach auf das zu exportierende Bild legen.