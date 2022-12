DaVinci Resolve für das iPad Pro ist ab sofort erhältlich

Das professionelle Videoschnittprogramm DaVinci Resolve (App Store-Link) ist ab sofort auch auf dem iPad angekommen. Der Download kann kostenlos erfolgen, ist 2 GB groß und funktioniert mit iPadOS 16 und neuer und setzt mindestens einen A12 Bionic-Chip voraus. Die Vollversion kann per In-App-Kauf für 114,99 Euro freigeschaltet werden.

DaVinci Resolve für iPad ist die weltweit einzige Lösung, die Schnitt und Farbkorrektur in einer Software vereint! Seine elegante, moderne Oberfläche ist schnell zu erlernen und einfach für neue Benutzer, aber dennoch leistungsstark für Profis. Mit DaVinci Resolve können Sie schneller und mit höherer Qualität arbeiten, da Sie nicht mehrere Anwendungen erlernen oder die Software für verschiedene Aufgaben wechseln müssen. Das bedeutet, dass Sie während des gesamten Prozesses mit Bildern in Kamera-Originalqualität arbeiten können. Es ist, als hätten Sie Ihr eigenes Postproduktionsstudio in einer einzigen Anwendung! Und das Beste ist, dass Sie mit DaVinci Resolve genau die gleichen Tools erlernen, die auch von Hollywood-Profis in High-End-Postproduktionsstudios verwendet werden!