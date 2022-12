Netflix wird ab Anfang 2023 das Teilen von Passwörtern unterbinden

Es ist nicht neu, dass sich Netflix zahlreiche Gedanken rund um das Teilen von Passwörtern macht. Das Teilen eines Netflix-Accounts, das sogenannte Account-Sharing, ist eine beliebte Praxis unter Familien und im Freundeskreis, um Kosten für den Videostreaming-Service zu sparen. Im Premium-Tarif zahlt man 17,99 Euro, bekommt UHD-Inhalte und kann mit vier Geräten gleichzeitig auf die Inhalte zugreifen. Pro Kopf kommt man dann so auf nur 4,50 Euro pro Monat.

Netflix ist sich dem Problem schon lange bewusst, hat aktiv aber bisher wohl keine Handlungen vorgesehen, da das Unternehmen Jahr für Jahr die Abonnentenzahl steigert. Erstmals seit 10 Jahren verzeichnet Netflix nun aber einen Abonnentenverlust und Netflix CEO Reed Hastings will das Account-Sharing jetzt angehen.

Ab 2023 wird Netflix prüfen, welche Accounts die Passwörter mit Personen außerhalb des eignen Haushalts teilen und dafür eine Gebühr erheben. In anderen Länden hat Netflix schon Tests gefahren, in denen geteilte Accounts eine Zuzahlung von 3 US-Dollar leisten müssen. In diesen Ländern muss der Inhaber des Hauptkontos allen Personen außerhalb des Haushalts, die auf das Konto zugreifen wollen, einen Verifizierungscode mitteilen, wobei Netflix wiederholt nach dem Code fragt, bis eine monatliche Gebühr für das Hinzufügen von Nicht-Haushalts-Abonnenten gezahlt wird.

Netflix wird die Regeln für die gemeinsame Nutzung von Passwörtern anhand von IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontobewegungen durchsetzen. Um Kunden nicht sofort zu verprellen, wird Netflix mit Bedacht vorgehen und diese nicht auf einen Schlag rausschmeißen. Eine Methode, die Netflix in Erwägung gezogen haben soll, war das Hinzufügen von Pay-per-View-Inhalten, die die Nutzer davon abhalten könnten, ihre Passwörter an Personen weiterzugeben, die kostenpflichtige Inhalte ausleihen könnten.

Schätzungsweise 222 Millionen zahlende Haushalte teilen Passwörter mit weiteren 100 Millionen Haushalten, die Netflix jetzt zu Geld machen will. Was ich persönlich immer noch bescheiden finde: Warum wird die Bildqualität in den Abos beschränkt? Es würden sicherlich mehr Personen zum Basis-Abo greifen, wenn es hier statt SD auch 4K gibt. Wenn man ein Einzelabo abschließen möchte, aber auf 4K nicht verzichten will, wird man genötigt den Premium-Tarif zu nutzen, der 4K bietet, zudem aber auch 4 Streams gleichzeitig …