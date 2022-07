Neues von Netflix: Maßnahmen gegen Account-Sharing & eingeschränktes Werbe-Abo

Der bekannte Videostreaming-Dienst Netflix machte in den vergangenen Wochen vor allem durch das schlechteste Jahresergebnis sowie der Ankündigung eines neuen werbefinanzierten Abos auf sich aufmerksam. Nun gibt es weitere Neuigkeiten zu vermelden, die insbesondere das erwähnte neue Werbe-Abo und auch das unter den Usern sehr beliebte Account-Sharing betreffen.

Das Teilen eines Netflix-Accounts, das sogenannte Account-Sharing, ist eine beliebte Praxis unter Familien und im Freundeskreis, um Kosten für den Videostreaming-Service zu sparen. Netflix ist darüber nicht sonderlich begeistert und will nun mit weiteren Methoden dagegen angehen. So berichtet unter anderem t3n.

In den Nutzungsbedingungen ist klar festgelegt: Einen Netflix-Account dürfen sich nur Personen teilen, die unter einem Dach zusammenleben. Studiert die Tochter in einer anderen Stadt oder lebt der Freund zwischenzeitlich im Nachbarland – laut Netflix darf das Konto mit ihnen nicht geteilt werden.

Man plant nun bei Netflix, weitere Haushalte durch zusätzliche Gebühren zur Kasse zu bitten. In Lateinamerika testet der Streamingdienst daher gerade eine neue Abo-Funktion, über die Nutzer und Nutzerinnen weitere Haushalte zahlungspflichtig hinzubuchen können. Im Basic-Tarif lässt sich Netflix mit einem weiteren Haushalt teilen, im Standard-Tarif mit zweien, und im Premium-Tarif mit bis zu drei Haushalten. In den Einstellungen soll dazu eine Funktion namens „Häuser verwalten“ hinzugefügt werden. Bis zu drei Euro pro Monat soll ein neuer Haushalt kosten. Schon im März hatte Netflix ein ähnliches Konzept in Peru, Chile und Costa Rica getestet. Ob diese Maßnahme auch nach Europa kommen wird, ist bisher nicht bekannt.

Spider-Man-Trilogie bald bei Netflix zu sehen

Denn auch im zweiten Quartal 2022 hat Netflix wieder zahlreiche Abos verloren. 1,3 Millionen Nutzer und Nutzerinnen weniger sind es in den USA und Kanada, wie das Unternehmen bei Verkündigung der Quartalszahlen mitteilte. Netflix kommt auf 73,28 Millionen Abos in Q2 2022, in Q1 2022 waren es noch 74,58 Millionen.

Um neue Abos zu generieren und den Kundenstamm wieder zu erweitern, plant Netflix weitere Maßnahmen. So soll es ab dem 1. August dieses Jahres auch die Spider-Man-Trilogie beim Videostreaming-Dienst zu sehen geben. Das kündigte man über einen Tweet bei Twitter an.

Für zusätzliche Inhalte soll wohl auch eine neue Übernahme des Animations-Studios Animal Logic sorgen. Das australische Studio ist unter anderem bekannt für Titel wie „Happy Feet“ und „The Lego Movie“ und arbeitet laut TechCrunch bereits mit Netflix an zwei Produktionen, „The Magician’s Elephant“ und „The Shrinking of Treehorn“.

Gleichzeitig gibt es aber auch schlechte Nachrichten für potentielle Interessenten des angekündigten werbefinanzierten Abonnements: Das neue Werbe-Abo soll nicht den vollen Katalog des Streamingdienstes zur Verfügung stellen. Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, bestätigte gegenüber Deadline, dass das neue, günstigere Abo nicht alle lizenzierten Inhalte der Plattform enthalten wird. Das liege daran, dass dies neue Vereinbarungen mit den Studios erfordern würde – etwas, das einige Zeit in Anspruch nehmen könne oder vielleicht nie geschehen würde.