Dead Cells+ ab sofort bei Apple Arcade erhältlich

Erst vor wenigen Tagen wurde die Dead Cells mit neuen Inhalten aktualisiert, ab sofort kann das Premium-Spiel auch als Dead Cells+ (App Store-Link) bei Apple Arcade geladen und gespielt werden. Der Download ist 1,4 GB groß und ist auf iPhone, iPad und Apple TV verfügbar.

In zwei verschiedenen Spielmodi, „Original“ und „Auto-Treffer“, kann man in den dunklen 2D-Welten von Dead Cells sein Können beweisen. Zu Beginn steht einem außer einem alten Schwert und wahlweise einem Schild oder einem kleinen Anfängerbogen jedoch noch nichts Großartiges zur Verteidigung zur Verfügung. Gefasst machen sollte man sich gerade zum Start hin auf häufige Tode und zahlreiche neue Versuche, denn das Spiel hat es wahrlich in sich. Langweilig wird es trotzdem nie, denn mit jedem Tod werden weitere Level freigeschaltet und andere Möglichkeiten der Erkundung bereitgestellt.

Bei der Apple Arcade Version sind alle Erweiterung enthalten, unter anderem The Bad Seed, Fatal Falls und Queen and the Sea. Zudem gibt es täglich neue Ranglisten nur für Nutzer und Nutzerinnen von Apple Arcade. Folgend binden wir noch den Trailer zum Spiel ein.