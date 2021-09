Dead Cells: Premium-Platformer erhält neue „Fatal Falls“-Erweiterung

Dead Cells (App Store-Link) ist abseits von Apple Arcade ein Premium-Spiel ohne Werbung, Diamanten und Co. Das Basis-Spiel kostet aktuell 4,99 Euro im deutschen App Store und kann auf iPhones, iPads und dem Apple TV gespielt werden. Die Installation ist ab iOS 12.0 oder neuer sowie bei 1,3 GB an freiem Speicherplatz möglich. Auch eine deutsche Lokalisierung besteht bereits für Dead Cells.

Schon in der Vergangenheit hat das Team von Playdigious eine zusätzliche Erweiterung unter dem Titel „The Bad Seed“ verfügbar gemacht, die mit zusätzlichen 3,99 Euro entlohnt werden musste. Nun gibt es mit dem „Fatal Falls“-DLC weitere Inhalte zum separaten Kauf: Auch hier veranschlagt das Entwicklerteam die bekannten 3,99 Euro. „Fatal Falls“ bietet den Usern eine neue und alternative Route in der Mitte des Spiels für diejenigen, die genug vom Slumbering Sanctuary haben oder den Menschenmassen in Stilt Village entgehen wollen. Und das erwartet euch:

Neue Biome: Frische Luft schnappen in den Fractured Shrines, plantschen an den Undying Shores und ein Foto im Mausoleum.

Neue Monster, die dich willkommen heißen: Die Kaltblütigen Wächter und ihre Freunde würden dich gerne in ihre Kultur einweihen. Moment mal, sind das nicht Verwandte von dir in den Undying Shores…?

Neue Waffen, die du für deine Reise einpacken kannst: Die kleine Serenade ist perfekt, um das Eis mit den Einheimischen zu brechen, obwohl die Snake Fangs ein tolles Souvenir wären…

Neuer Endgegner: Die Vogelscheuche ist sehr stolz auf ihre gärtnerischen Fähigkeiten und wird nicht zögern, damit anzugeben.

Ebenfalls neu ist ein Custom Mode, mit dem sich das Spiel nach eigenen Wünschen anpassen lässt. Im benutzerdefinierten Modus kann man eigene Gegenstände, Mutationen und Outfits einschränken, Startgegenstände hinzufügen, die Timer-Einstellungen anpassen und vieles mehr. Beim Updaten erhält man eine Customization Rune bei den Ramparts, so dass es direkt losgehen kann. Wichtig zu wissen: Der Custom Mode ist nicht mit dem Auto-Hit-Modus kompatibel. Version 2.4.0 mit allen Neuheiten steht ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit. Ein kleiner YouTube-Trailer zeigt euch abschließend den neuen DLC im Detail.