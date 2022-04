DearMob iPhone Manager: Einfache Backups, schneller Foto-Transfer

Anzeige. Mit dem DearMob iPhone Manager könnt ihr euer iPhone oder iPad schnell und einfach verwalten. Unter anderem könnt ihr Backups anlegen, solltet ihr zum Beispiel zu wenig iCloud-Speicher haben. Das Backup lässt sich lokal speichern und kann auch zusätzlich zum iCloud-Backup angelegt werden.

DearMob iPhone Manager jetzt kostenlos ausprobieren (zum Download)

Technische Daten und Anforderungen (zur Webseite)

Und hier spreche ich aus Erfahrung: Damals war mein iCloud-Backup fehlerhaft und wurde nicht fertiggestellt. Leider hatte ich keine lokale Sicherung und musste in den sauren Apfel beißen und ein älteres Backup einspielen – das ist ärgerlich, da man hier einige Daten verliert. Daher mache ich jetzt auch in regelmäßigen Abständen ein lokales Backup, damit ich immer auf der sicheren Seite bin.

DearMob iPhone Manager: So macht ihr ein Backup

Im Programm gibt es einen dedizierten Bereich nur für Backups. Ihr könnt ein Backup über WLAN machen, schneller geht es aber per Kabel. Ist das iOS-Gerät verbunden, kann man noch auswählen, ob das Backup verschlüsselt werden soll sowie den Ordner wählen, in dem das Backup gesichert wird. Je nach Größe und Anzahl der Dateien dauert der Vorgang durchaus etwas länger.

Wenn ihr ein Backup wieder einspielen wollt, könnt ihr das auch direkt im Programm tun. Wählt dazu einfach das Backup aus, ich speichere diese zum Beispiel immer auf einer externen Festplatte, und der DearMob iPhone Manager geht an die Arbeit und spielt die Daten wieder ein.

Foto Transfer: Schnell und einfach

Mit dem Foto Transfer könnt ihr Fotos und Videos im Handumdrehen auf euren Mac ziehen. Gut: Ihr könnt eure Bibliothek nach Tag, Monat und Jahr sortieren und so zum Beispiel nur Fotos von einem Monat exportieren. Dabei könnt ihr die Inhalte ganz einfach via Drag-and-Drop auf eurem Mac oder auf einer externen Festplatte speichern – natürlich könnt ihr auch einen dedizierten Export-Ordner wählen. Der Export ist wirklich sehr schnell, wobei bei größeren Mengen auch hier etwas mehr Zeit benötigt wird.

Zudem gibt es auch Zugriff auf eure Alben, Bildschirmfotos, Live Photos, Selfies und mehr. Support für HEIC ist ebenfalls mit an Bord. Die Handhabung ist sehr einfach und umgekehrt funktioniert es natürlich auch. Wer Fotos oder Videos vom Mac auf iPhone oder iPad übertragen möchte, kann die Daten auch importieren – funktioniert ebenfalls problemlos.

Noch mehr Funktionen

Das Programm bietet auch Zugriff auf lokale Kontakte und erlaubt eine schnell Verwaltung dieser, ebenso könnt ihr Podcasts oder E-Books auf euer iPhone übertragen. Der iPhone Manager listet zudem alle installierten Apps, mit wenigen Mausklicks könnt ihr euer iPhone schnell aufräumen und Apps im Handumdrehen löschen. Das geht am Desktop-Rechner vor allem bei sehr vielen Apps deutlich schneller als direkt am iPhone.

Des Weiteren könnt ihr euer iPhone auch als USB-Stick verwenden. Dateien und Dokumente könnt ihr einfach ablegen und so mitnehmen. Gleichzeitig zeigt der DearMob iPhone Manager auch alle wichtigen Details über das per Kabel angeschlossene iOS-Gerät an, unter anderem das Modell, die Version oder auch die IMEI. Diese Daten lassen sich einfach als PDF exportieren.

Der DearMob iPhone Manager ist für Mac und Windows verfügbar und für macOS Monterey und das aktuelle iOS optimiert. Unterstützt werden das iPhone 4 und neuer, das iPad 2 und neuer sowie der iPod touch 3 und neuer. Alle gängigen Dateien und Dokumente in verschiedenen Formaten können ohne Probleme transferiert werden.

Aktuell günstiger

Mit dem DearMob iPhone Manager könnt ihr euer iOS-Gerät einfach verwalten und an zentraler Stelle zahlreiche Aktionen ausführen. Die Vollversion kostet aktuell als Einmalkauf nur 27,95 Euro (+ Mwst, zum Angebot) statt 74,90 Euro. Ihr könnt die Lizenz auf zwei Macs aktivieren und nutzen. Der DearMob iPhone Manager wird ständig aktualisiert, um mit den neuen Apple-Produkten und iOS Schritt zu halten. Und es werden ständig neue Funktionen entsprechend dem Feedback der Nutzer und Nutzerinnen hinzugefügt.