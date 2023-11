Decoded Milanaise Edelstahl Armband kostet 49,99 Euro

Apples Milanaise Armband kostet 99 Euro, als Alternative bietet sich das neue Decoded Milanaise Edelstahl Armband an, das nur halb so teuer ist. Für je 49,99 Euro wird das Decoded Armband für die Apple Watch in den Farben Black und Titanium für kleine und große Watch-Modelle verfügbar gemacht.

Das Apple Watch Armband ist aus leichtem und hochwertigen Edelstahl gefertigt und wird über einen starken Magnetverschluss verschlossen. Mit verstellbaren Schlaufen kann ein passgenauer Sitz für das eigene Handgelenk erreicht werden. Das Milanaise Armband ist mit den Watch-Modellen in den Größen 38mm, 40mm und 41 mm sowie mit den Größen 42mm, 44mm, 45mm und 49mm kompatibel. Das Band für die kleine Uhr wiegt 30 Gramm, das Modell für die größeren Uhren 40 Gramm.

Auf einen Blick

Stilvolles und robustes Milanaise-Armband

Angenehmes und sicheres Tragegefühl

Leichtes und dünnes Material aus hochwertigem Edelstahl

Starker Magnetverschluss für sicheren Halt

Legt sich elegant um jedes Handgelenk

Verstellbare Schlaufen für ein passgenaues Sitzen der Uhr

Kompatibel mit allen Apple-Watch-Modellen in den Größen 38 mm, 40 mm und 41 mm oder in den Größen 42mm, 44mm, 45mm und 49mm

Maße: 23,5 x 3,1 x 0,3 Zentimeter und 25,5 x 3,5 x 0,3 Zentimeter

Gewicht: 30 Gramm und 40 Gramm

Das Decoded Milanaise Edelstahl Armband kann ab sofort bei Cyberport gekauft werden.