Deezer App für das iPad unterstützt jetzt Split View und Slide Over

Die Auswahl an Musikstreaming-Diensten ist groß: Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube Music und Co buhlen ständig um neue Abonnenten und Abonnentinnen. Falls ihr euch aber für Deezer (App Store-Link) entschieden habt und gleichzeitig gerne per iPad-App Musik streamt, gibt es jetzt neue Multitasking-Optionen für euch.

Mit dem Update auf Version 9.45.0 lässt sich die Deezer App auf dem iPad auch im Split View anzeigen und mit Slide Over nutzen. Im Split View lässt sich Deezer neben einer anderen App darstellen, so könnt ihr eure Arbeit erledigen und gleichzeitig die Wiedergabe der Musik im Blick halten und schnell Änderungen vornehmen. Slide Over ist für mich noch praktischer, da hier die Deezer-App als kleines Fenster über einem anderen App-Fenster angezeigt wird. Die kleine Anzeige reicht aus, um schnell einen Song zu überspringen oder die Playlist zu wechseln.

„Auf Tour“ als Konzertkalender

Deezer bietet schon länger einen Konzertkalender an, allerdings handelt es sich hier nur um eine Suchfunktion in Kooperation mit Songkick. Wenn ihr euch jetzt ein Album eines Künstlers oder einer Künstlerin anhört, gelangt ihr fortan über den neuen Button „Auf Tour“ direkt zu den passenden Infos. Es wird angezeigt, ob gerade eine Tour läuft oder ob eine Tour bevorsteht. Hat man gerade einen besonders tollen Song entdeckt, kann sofort geprüft werden, ob ein Liveauftritt in Kürze geplant ist.

Die Deezer App lässt sich kostenlos auf iPhone, iPad und Apple Watch laden, zur Nutzung wird natürlich ein kostenpflichtiges Abonnement vorausgesetzt.