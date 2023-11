deinHomie: Mobilfunktarife-Tool mit mehr Cashback und Black Friday Angeboten

Ihr wollt Freunden oder der Familie einen neuen Mobilfunktarif empfehlen? Dann nutzt dafür einfach deinHomie.de. Mit dem Freunde-Tool könnt ihr im Handumdrehen den Tarif-Dschungel durchforsten und passende Tarife für eure Freunde, Familie und Bekannte finden. Dazu wird einfach ein Profil mit allen Wünschen angelegt und deinHomie.de spuckt die passenden Tarif aus. Ihr als Experte könnt die Tarife sichten und die besten Empfehlungen dann weiterleiten.

Für eure Mühen werdet ihr dann auch noch belohnt. Kommt es zu einem Vertragsabschluss winken bis zu 100 Euro Provision. Und die Provision wurde für viele Tarife noch einmal auf das Maximum erhöht. Während man vorher 30 Euro bekam, sind es jetzt bei sehr vielen Tarifen 100 Euro. Das macht das ganze noch einmal attraktiver. Ob ihr die Provision selbst einstecket oder mit eurem Homie teilt, dass könnt ihr selbst entscheiden.

Besondere Black Friday Deals für Homies

Wie schon in unserem Test erwähnt, gibt es bei deinHomie.de exklusive Tarife. In der Black Friday Woche sind einige Promo-Tarife mit dabei, die rechnerisch sehr günstig werden. Der Telekom-Tarif von Freenet mit 25 GB Datenflat kostet nur noch 19,99 Euro statt 36,99 Euro monatlich. Rechnet man den Portierungsbonus in Höhe von 150 Euro und die 120 Euro Auszahlung von deinHomie.de mit ein, drückt man den monatlichen Preis ordentlich nach unten. Wenn man hier noch die Provision einrechnet, kommt man letztendlich auf nur 5,40 Euro pro Monat für einen Telekom Allnet-Tarif mit 25 GB.

Jetzt ausprobieren

Wenn ihr als Experte wieder nach Empfehlungen gefragt wird, könnt ihr im Handumdrehen die besten Tarife empfehlen. Und da es im Moment besondere Angebote gibt, lohnt es sich um so mehr deinHomie.de jetzt auszuprobieren. Ihr könnt euch kostenlos registrieren, Profile anlegen und Tarife empfehlen.