Pannenhilfe: Apples neue Satelliten-Funktion im Video

Ab iOS 17 bieten alle iPhone 14- und iPhone 15-Modelle eine Pannenhilfe via Satellit, „Roadside Assistance“. Diese ermöglicht es bisher Nutzern und Nutzerinnen in den USA, den dortigen Pannendienst AAA („American Automobile Association“) zu kontaktieren, wenn sie sich außerhalb des Mobilfunknetzes und der WLAN-Abdeckung befinden. In einem Video, das gestern veröffentlicht wurde, hat der Tech-Reviewer Brian Tong einen Blick auf die Funktion geworfen.

Um die Funktion in den USA zu nutzen, öffnet man die Nachrichten-App und startet eine neue Nachricht. Dort gibt man dann „roadside“ in das Adressfeld ein. Wenn kein Mobilfunk- und WLAN-Empfang verfügbar ist, wird die Option „Roadside Assistance“, also die Pannenhilfe, angezeigt. Tippt man darauf und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, wird das iPhone mit einem Globalstar-Satelliten verbunden, um Hilfe von AAA anzufordern. Laut Apple muss man sich dazu im Freien aufhalten und eine klare Sicht auf den Himmel und den Horizont haben.

Tong demonstriert in seinem YouTube-Video die Funktion, indem er sich von AAA Starthilfe für die Batterie seines Autos geben ließ. Die Funktion kann auch genutzt werden, wenn man sich aus seinem Fahrzeug ausgesperrt hat, eine Reifenpanne hat, der Treibstoff ausgegangen ist, sowie für andere von AAA angebotene Dienste.

Pannenhilfe soll auf weitere Länder ausgeweitet werden

Die Funktion ist ab dem Zeitpunkt der Aktivierung eines neuen iPhone 14- oder iPhone 15-Modells zwei Jahre lang kostenlos, wobei der Service über einen AAA-Mitgliedschaftstarif abgedeckt ist. Wer kein AAA-Mitglied ist, kann den Dienst trotzdem auf einer Pay-per-Use-Basis nutzen. Der AAA ist in etwa vergleichbar mit dem deutschen Pannendienst ADAC.

Laut Apple ist die Pannenhilfe via Satellit zunächst in den USA verfügbar und soll im Laufe der Zeit auf weitere Länder ausgeweitet werden. Welche Länder dies sein werden und wann der Dienst auch dort integriert wird, ist bisher noch nicht kommuniziert worden. Die Pannenhilfe über Satellit ist eine Erweiterung der Funktion Notruf SOS über Satellit, für die Apple kürzlich die kostenlose Nutzung um ein weiteres Jahr verlängert hat. Das Video von Brian Tong zum Roadside Assistance-Feature haben wir euch abschließend eingebunden, ebenso wie Apples Erklärvideo zum Thema.