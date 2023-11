Delicious – Miracle of Life+: Zeitmanagement-Kochspiel neu bei Apple Arcade

Wie in jeder Woche gibt es auch an diesem Freitag wieder neues Spielefutter für die Nutzer und Nutzerinnen von Apple Arcade. Ab sofort bei Apples Spiele-Aboservice verfügbar ist Delicious – Miracle of Life+ (App Store-Link), ein Kochspiel mit Zeitmanagement-Elementen, wie man es schon von zahlreichen anderen Games dieses Genres im App Store kennt.

Delicious – Miracle of Life+ benötigt zur Installation auf dem iPhone oder iPad mindestens iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer und fordert zudem rund 173 MB an freiem Speicherplatz ein. Das Spiel steht komplett in deutscher Sprache bereit und verzichtet wie alle Games bei Apple Arcade auf weitere In-App-Käufe, Werbung, Einschränkungen oder Abonnement-Kosten.

„Dieses Zeitmanagement-Kochspiel lädt die Spieler:innen dazu ein, die werdende Mutter Emily und ihre wachsende Familie zu begleiten, während sie die Herausforderungen der Schwangerschaft meistert, eine geschäftige Küche für ihren Kochvideoblog führt und sich auf die Geburt ihres neuen Babys vorbereitet. In 60 fesselnden Level und 30 Bonus-Herausforderungen tauchen die Spieler:innen in Emilys Welt ein, erkunden verschiedene Orte und treffen auf eine charmante Gruppe von Charakteren. Man kann das perfekte Kinderzimmer gestalten, an Emilys Höhen und Tiefen teilhaben und das Wunder des Lebens erleben.“

So beschreibt Apple die Neuerscheinung in einer Pressemitteilung. Das Zeitmanagement- und Kochspiel setzt in dieser Episode der „Delicious“-Reihe auf die Protagonistin Emily, die während ihrer Schwangerschaft sehr gut die Hilfe der Spieler und Spielerinnen gebrauchen kann. Während man die insgesamt 60 Level von Delicious – Miracle of Life+ absolviert, erkundet man auch verschiedene Orte wie Emilys Küche, ein Yoga-Studio oder eine Kindertagesstätte. Man kann sich mit Emilys Freundeskreis treffen, zu dem François und Allison gehören, ein eigenes Kinderzimmer für den zu erwartenden Nachwuchs kreieren und vieles mehr.

Um Delicious – Miracle of Life+ spielen zu können, benötigt ihr ein Abo für Apple Arcade. Letzteres lässt sich nach einem Gratis-Probemonat für 6,99 Euro/Monat buchen. Damit wird der Zugriff auf über 200 Spiele verschiedenster Genres ohne Werbung, Unterbrechungen oder In-App-Käufe ermöglicht. Weitere Infos zu Apple Arcade findet ihr auf der Produktseite bei Apple.