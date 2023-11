Narwal Freo: Leiser Saug- und Wischroboter am Black Friday stark reduziert

Anzeige. Der Narwal Freo (Amazon-Link) ist ein toller Saug- und Wischroboter, der besonders leise arbeiten kann. Mit Black Friday Rabatt könnt ihr aktuell günstiger zuschlagen und müsst nur 799 Euro statt 999 Euro bezahlen und bekommt zusätzlich noch ein Zubehör-Set im Wert von 139 Euro gratis dazu.

Die Basisstation des Narwal Freo ist 370 x 415 x 435 Millimeter groß und beinhaltet 4,5 Liter große Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Ausgestattet ist der Roboter mit zwei rotierenden Wischpads, die in der Station gereinigt werden. Eine Reinigungsmittelflasche kann direkt in die Station gesteckt werden, allerdings ist man auch auf das Mittel des Anbieters angewiesen.

Mit 3.000 Pascal Saugkraft werden zwar keine Spitzenwerte erreicht, für eine ordentliche Reinigung ist das aber ausreichend. Beachten solltet ihr, dass die Station keinen großen Staubbeutel hat, sondern eine reine Wischstation ist. Die 480 Milliliter große Staubbox im Roboter müsst ihr also manuell leeren.

Navigation per Laser

Die Navigation erfolgt mittels Laser zuverlässig. Da keine Kamera mit an Bord ist, werden kleine Objekte umgefahren, daher sollte der Boden vorab frei von kleinen Gegenständen sein. Der Motor und Antrieb des Narwal Freo ist dabei besonders leise. Ist man während der Reinigung zuhause, ist das sehr positiv zu werten. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Freo seine Wischpads anheben und so in einem Durchgang Hartböden und Teppiche reinigen kann. Mit der EdgeSwing-Technolgie kann man auch schwer erreichbare Ecken besser reinigen. Dazu dreht sich der Roboter auf der Stelle und schwingt so die Wischmopps in die Ecke und holt auch dort Dreck raus. Per App kann man zum Beispiel festlegen, dass diese Art der Reinigung einmal pro Woche stattfindet. Hier verlängert sich die Reinigungsdauer ein wenig.

Der Roboter erkennt die Verschmutzung mittels DirtSense-Technolgie und kann die Leistung entsprechend anpassen. In den Einstellungen könnt ihr die Saugstufe festlegen sowie alle anderen Einstellungen vornehmen. Die App ist modern gestaltet und erlaubt das Anlegen von NoGo-Zonen, ihr könnt eure Karte bearbeiten, Zeitpläne anlegen und mehr. An der Station selbst ist auch ein Display verfügbar, über das ihr den Roboter schnell starten könnt.

Der Freo-Modus ist als vollautomatischen Reinigungsmodus anzusehen, der anhand Künstlicher Intelligenz alles selbst übernimmt. Optional könnt ihr auch nur wischen oder nur saugen. Mit einem Druck von 12N auf den Boden lösen die rotierenden Wischmopps, die nicht rund, sondern leicht eckig sind, den Schmutz und erreichen so eine noch größere Fläche. Mit der EdgeSwing-Technolgie kann man auch schwer erreichbare Ecken besser reinigen. Dazu dreht sich der Roboter auf der Stelle und schwingt so die Wischmopps in die Ecke und holt auch dort Dreck raus.

Klickt euch gerne noch einmal in meinen ausführlichen Testbericht für alle Details. Für 799 Euro gibt es einen guten Saug- und Wischroboter, zudem ist noch ein Zubehör-Set mit zwei HEPA-Filtern, vier Seitenbürsten, eine Hauptbürste, vier Wischpads sowie zwei Flachen des Reinigungsmittel im Wert von 139 Euro gratis mit dabei. Das Angebot ist nur für kurze Zeit gültig!