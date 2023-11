WatchTube: YouTube-Client für die Apple Watch wird eingestellt

Erst im Juni des letzten Jahres haben wir über die kleine verrückte App WatchTube (App Store-Link) berichtet. Solltet ihr jemals das Verlangen verspürt haben, YouTube-Videos auf der Apple Watch anzusehen, war die kostenlose Watch-App WatchTube genau die richtige Lösung für euch.

Die Gratis-App von Hugo Mason machte genau das, was sie verspricht: Sie bot Zugriff auf den gesamten YouTube-Katalog. Videos können dabei entweder per WLAN, das angebundene iPhone oder auch unterwegs über das Mobilfunknetz geladen werden. WatchTube begrüßte die User nach dem Start mit empfohlenen Videos aus einer von mehreren Kategorien, alternativ ließ sich ebenso problemlos zu einer Suche wechseln, um dort einen Begriff nach Wahl auf das kleine Display zu kritzeln. Sogar die Kommentare zu einem Video konnte man sich in WatchTube ansehen.

Server wurde abgeschaltet, App nicht mehr weiterentwickelt

Warum aber diese Infos in der Vergangenheitsform? Alle Fans von WatchTube wurden leider in diesen Tagen mit schlechten Nachrichten konfrontiert: Der YouTube-Client für die Apple Watch wird eingestellt. Der zuständige Entwickler Hugo Mason erklärt, „unvorhergesehene Umstände“ hätten dazu geführt, dass die WatchTube-Server vom Netz genommen werden mussten. Beim Öffnen der WatchTube-App auf der Apple Watch lässt der Entwickler die Nutzer und Nutzerinnen wissen:

„Wichtige Nachricht – Hallo zusammen, aufgrund unvorhergesehener Umstände wurden die WatchTube-Server offline genommen, die App funktioniert nicht mehr. Ich wollte mich mit dieser Nachricht bei allen bedanken, die die App genutzt und dazu beigetragen haben. In Zukunft werde ich WatchTube nicht mehr aktualisieren und pflegen. Ich weiß, dass dies eine enttäuschende Nachricht ist, aber leider liegt dies außerhalb meiner Kontrolle. Vielen Dank, Hugo.“

Da WatchTube bisher komplett kostenlos aus dem App Store geladen werden konnte, hat man keinen Anspruch auf eine Rückerstattung für die App. Zumindest mir ist aktuell auch keine Alternative zu WatchTube im App Store bekannt, die YouTube-Videos auf der Apple Watch abspielen kann.