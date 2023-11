Black Friday bei Mujjo: 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Portfolio

Erst vor wenigen Wochen haben wir euch die neuen Ledercases von Mujjo für die iPhone 15 Pro-Generation vorgestellt. Auch an meinem iPhone 15 Pro kommt das Mujjo Full Leather Case sehr zufriedenstellend zum Einsatz, meinen Testbericht findet ihr zum Nachlesen hier.

Im Rahmen des Black Friday-Shopping-Events beteiligt sich nun auch Mujjo mit einer Aktion. Der Zubehör-Hersteller, der im vergangenen Jahr vom britischen Unternehmen Troubadour Goods akquiriert wurde, bietet 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment im eigenen Webshop.

Interessant für Apple-User dürften vor allem die auch schon von uns mehrfach vorgestellten und für sehr gut befundenen Full Leather Cases von Mujjo sein, die für alle aktuellen iPhone-Modelle in mehreren Farben, darunter Schwarz, Cognacbraun und Marineblau, erhältlich sind. Regulär kostet das stark an Apples eigene Ledercases erinnernde Full Leather Case bei Mujjo 64 Euro, im Rahmen der Black Friday-Aktion kann man das Backcover für 51,20 Euro erwerben. Die speziell für das iPhone 15 Pro und Pro Max entworfenen neuen Shield Cases von Mujjo sind ebenfalls vergünstigt, sie kosten ebenfalls statt 64 Euro nun 51,20 Euro.

Mujjo MagSafe Wallet: Platz für bis zu drei Kreditkarten

Erhältlich sind auch Vollleder-Wallet-Cases, die über einen integrierten Einschub für eine Kredit- oder Kundenkarte auf der Rückseite der Hülle verfügen. Auch sie stehen in mehreren Farben für viele iPhone-Modelle zur Verfügung und sind von 69 Euro auf 55,20 Euro reduziert. Wer lieber ein abnehmbares Wallet bevorzugt, findet seit einiger Zeit auch das Mujjo MagSafe Wallet im Webshop. Das Accessoire bietet Platz für bis zu drei Kreditkarten und wird per MagSafe-Magnet an die Rückseite angebracht. Es kostet statt 44 Euro nun 35,20 Euro.

Ebenfalls erst seit kurzem im Sortiment sind die Tech-Taschen für Accessoires und Laptops. Das Mujjo Portfolio, ein Sleeve für MacBooks samt Accessoires, ist von 95 Euro auf 76 Euro reduziert. Wer veganes Leder bevorzugt, wird mit dem Mujjo Envoy glücklich, einem Sleeve für das MacBook Pro 14″ und MacBook Pro 16″. Es kostet im Rahmen des Black Fridays statt 95 Euro nun jeweils 76 Euro und ist in schwarzer und dunkelblauer Farbe erhältlich.

Um die rabattierten Preise im Webshop von Mujjo in Anspruch zu nehmen, sind keine weiteren Rabattcodes mehr notwendig. Die aktuell auf der Website ausgewiesenen Kaufpreise sind bereits mit den Vergünstigungen versehen, so dass ihr das ausgewählte Produkt nur noch in den Warenkorb legen und den Bestellprozess durchführen müsst.