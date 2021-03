Der neue Echo Show 10 kann ab sofort bestellt werden

Es ist noch ein wenig Geduld gefragt, bis der neue Echo Show 10 (Amazon-Link) auch auf eurem Sideboard steht, bestellen könnt ihr den neuesten Smart Speaker mit Display aber schon jetzt. Ab sofort bietet Amazon die Möglichkeit, den neuen Echo Show 10 zum Preis von 249,99 Euro zu bestellen.

Das Highlight des Geräts ist sicherlich das Zusammenspiel zwischen der Sprachassistentin Alexa und dem Bildschirm. „Das 10,1-Zoll-HD-Display mit adaptiver Helligkeit und Farbe dreht sich in die Richtung des Nutzers, wenn dieser mit Alexa interagiert – ganz gleich, wo im Raum man sich befindet.“

Was auf den Bildern nicht direkt ersichtlich ist: Nicht nur der Bildschirm des neuen Echo Show 10 bewegt sich mit, sondern auch die Lautsprecher. So liefern die beiden frontseitigen Hochtonlautsprecher und der leistungsstarke Woofer den Klang immer in die richtige Richtung.

In den USA ist der neue Echo Show 10 bereits seit einigen Wochen erhältlich und natürlich gibt es jenseits des Atlantiks auch schon einige Videos rund um das Gerät. Zahlreiche Eindrücke und Informationen bekommt ihr beispielsweise bei Justin_tech:

In Sachen Datenschutz gibt uns Amazon die folgenden Infos mit auf den Weg:

Wie bei der Entwicklung aller Amazon Devices und Services ist Datenschutz auch beim Echo Show 10 integraler Bestandteil. Für die intelligente Bewegungsfunktion, die den Bildschirm stets den Nutzer:innen zuwendet, kombiniert das Gerät audiobasierte Lokalisierung und Computer-Vision – dabei findet die Verarbeitung lokal auf dem Gerät statt. Kund:innen können die Bewegungsfunktion jederzeit ausschalten, indem sie die integrierte Kameraabdeckung schließen, die Einstellungen am Gerät oder in der Alexa-App anpassen oder einfach den Befehl „Alexa, schalte Bewegung aus“ geben.

Wie unser Eindruck des Echo Show 10 ausfällt, das werden wir euch hoffentlich bis zum eigentlichen Start im April mitteilen können. Wenn ihr nicht solange warten könnt und zu den ersten gehören wollt, die den Echo Show 10 ab dem 14. April erhalten, dann könnt ihr jetzt schon vorbestellen.