Deus Ex GO: Schönes Strategiespiel kann kostenlos geladen werden

Erinnert ihr euch noch an Hitman GO, Lara Croft GO und Deus Ex GO? Alle drei Premium-Spiele waren Erfolge, dennoch arbeitet Square Enix an keinen neuen GO-Titeln. Allerdings könnt ihr euch das zuletzt veröffentlichte Deus Ex GO (App Store-Link) jetzt kostenlos sichern und spart so 5,49 Euro. Optionale In-App-Käufe sind weiterhin vorhanden.

Aber worum geht es in Deus Ex Go? Als Geheimagent Adam Jensen gilt es die Verschwörung hinter dem terroristsichen Anschlagsplan aufzudecken, in dem man die über 50 Level meistert. Wie auch schon bei den Vorgängern kann man sich in jedem Level auf einem vorgegebenen Pfad bewegen, muss Hinweise und Objekte nutzen, um so den Ausgang jeden Levels zu erreichen.

Auf Adam warten viele Feinde, unter anderem Wachen, Drohnen, Geschütztürme, Walker und mehr. Eure Feinde bewegen sich nicht immer über das Display, sondern setzen sich erst dann in Bewegung, wenn ihr in Sichtweite seid. Geschütztürme bewegen sich gar nicht, andere wiederum bei jedem Schritt. Mit einer ausgeklügelten Taktik gilt es gekonnt Feinde zu umgehen oder sie hinterlistig umzulegen. So lassen sich alle Gegner von hinten oder von der Seite ausschalten, ein Angriff von vorne ist hingegen nicht möglich.

Über einfache Wischgesten könnt ihr euch über die Wege bewegen und müsst von speziellen Extras Gebrauch machen. So könnt ihr für zwei Wegpunkte unsichtbar werden, könnt feindliche Kanonen neutralisieren oder müsst versperrte Wege freischaufeln. Nur mit einem guten taktischen Denken und vorausschauenden Handeln könnt ihr den Ausgang erreichen.

Wir sagen: Zum Nulltarif auf jeden Fall mitnehmen. Das letzte Update ist rund ein Jahr alt, neue Inhalte wird es nicht mehr geben.