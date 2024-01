Dezember 2023: Die besten Apps und Spiele

Mit Threads (App Store-Link) ist in Deutschland Metas Twitter-Konkurrent gestartet. „Threads ist ein Ort, an dem Communities zusammenkommen, um über alles zu diskutieren – von den Themen, die Sie heute interessieren, bis hin zu den Trends von morgen. Was auch immer Sie interessiert, Sie können Ihren Lieblingsautoren und anderen, die die gleichen Dinge lieben, folgen und sich direkt mit ihnen verbinden – oder eine eigene treue Fangemeinde aufbauen, um Ihre Ideen, Meinungen und Kreativität mit der Welt zu teilen.“, lassen uns die Macher wissen. Folgt uns gerne bei Threads.

Memo Widget (App Store-Link) lässt sich für sehr wichtige Notizen verwenden, die immer im Blickfeld bleiben sollen. Diese können über die Widget-Funktion der Apple-Geräte eingebunden und in Farbe, Größe und Schriftart weiter angepasst werden. Auf dem iPhone und iPad lassen sich die Notiz-Widgets entweder auf dem Home- oder Sperrbildschirm sowie im StandBy-Modus anzeigen, auf dem Mac können die Haftnotizen im Kontrollzentrum oder direkt auf dem Schreibtisch eingeblendet werden.

Spiele im Dezember 2023

Mit Resident Evil 4 (App Store-Link) ist im App Store ein Highlight gestartet. „Sechs Jahre sind seit der biologischen Katastrophe in Raccoon City vergangen. Agent Leon S. Kennedy, einer der Überlebenden des Vorfalls, wurde mit der Rettung der entführten Tochter des Präsidenten betraut. Er verfolgte ihre Spur in ein entlegendes europäisches Dorf, in dem mit den Einheimischen etwas ganz und gar nicht zu stimmen scheint … Nun hebt sich der Vorhang und es beginnt eine Geschichte einer wagemutigen Rettung und des grausamen Horrors, in der Leben und Tod, Schrecken und Katharsis zusammenlaufen.“

Techno Tank (App Store-Link) lässt sich am ehesten in das Genre der Action-Shooter einordnen, verfügt gleichzeitig aber auch über Elemente von Jump’N’Run-Games und ist gepaart mit tanzbaren Techno-Sounds. Im Spiel erlebt man klassische Shooting-Action in einer ganz besonderen Landschaft, die die Spieler und Spielerinnen durch eine außergewöhnliche grafische Welt führt.

Die Neuerscheinung Three Minutes To Eight (App Store-Link) ist zum Preis von 4,99 Euro im deutschen App Store zu haben und kann nach dem Kauf auf iPhones und iPads heruntergeladen werden. Three Minutes To Eight spielt in der nahen Zukunft und ist ein Pixel-Art-Adventure mit einem besonderen Twist: Der Protagonist stirbt immer um genau 19:57 Uhr. Es liegt an den Spielern und Spielerinnen, herauszufinden, was sich dahinter verbirgt, geheime Pfade zu erkunden, Wege zu finden, dem Tod zu entkommen und mehrere Enden freizuschalten.

Neu erschienen ist auch Mini Mini Golf Golf (App Store-Link). Zum Beispiel auf die grafische Aufmachung, die mir wirklich gut gefällt. Es gibt flauschige Bahnen und coole Schriftzüge. Hier merkt man durchaus, dass jemand mit einer künstlerischen Ader am Werk war. Schnell erklärt ist die Steuerung: Irgendwo auf dem Display zieht man mit dem Finger in die gewünschte Richtung und bestimmt die Stärke des Schlags, der dann ausgeführt wird, wenn man den Finger vom Display hebt.

Lust auf ein Spiel mit SpongeBob? Dann greift zu SpongeBob – The Cosmic Shake (App Store-Link). Gespielt wird in einer 3D-Umgebung, die ihr frei erkunden könnte. Der richtige Weg ist allerdings ziemlich offensichtlich gestaltet, insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad absolut durchschnittlich. Das finde ich aber gar nicht so verkehrt, denn so eignet sich SpongeBob – The Cosmic Shake selbst für Gelegenheitsspieler und Neulinge.

Little Nightmares (App Store-Link) wurde für iPhone und iPad natürlich ein wenig angepasst, auch wenn sich am Spiel selbst nicht viel geändert hat. Neben einem optimierten Interface gibt es Game Center Erfolge sowie einen iCloud-Sync, damit ihr auf dem iPhone und iPad den selben Spielstand habt. Hinzu gesellt sich eine Unterstützung für Gamecontroller, als Alternative zur Touch-Steuerung.

Wie bereits angekündigt, hat Zug um Zug (App Store-Link) eine Runderneuerung erhalten. Nachdem die alte App bereits vor einigen Monaten aus dem App Store entfernt wurde, ist jetzt die Neuauflage verfügbar. 4,99 Euro muss man für die Universal-App bezahlen, die auf iPhone und iPad genutzt werden kann.

Grafisch sieht Hello Neighbor Nicky’s Diaries (App Store-Link) wirklich toll aus, man bewegt sich in einer schick gestalteten 3D-Umgebung. Die Ich-Perspektive finde ich aber sehr gewöhnungsbedürftig, da das Sichtfeld sehr stark eingeschränkt ist. Vielleicht hilft sie aber ein wenig dabei, dass man mehr in die Spielwelt eintauchen kann. Was auf meinem iPhone 15 Pro definitiv geholfen hat, war ein Blick in die Einstellungen. Dort konnte ich die Framerate von 30 auf 60 Bilder pro Sekunde erhöhen, was einige kleine Ruckler hat verschwinden lassen.

Wie schon in den Vorgänger-Versionen vom Goat Simulator wird man auch in Gott Simulator 3 (App Store-Link) wieder in eine offene Spielwelt hineingesetzt, die sich mit der Ziege Pilgor frei erkunden lässt. Natürlich gibt es auch die üblichen Streiche und zerstörerischen Möglichkeiten, die der Ziege zur Verfügung stehen: Menschen, Gegenstände, andere Ziegen umstoßen, Objekte anlecken und zu sich heranziehen, Salti vor- und rückwärts machen, riesige Sprünge vollführen, über Metallgeländer grinden und vieles mehr.

Für Apple Arcade

Disney Dreamlight Valley (App Store-Link) ist seit Anfang Dezember erhältlich. Im Lauf des Spiels trefft ihr immer wieder auf bekannte Disney- und Pixar-Charaktere. So könnt ihr mit Wall-E gärtnern, mit Remy kochen und mit Goofy angeln. Ihr könnt euer Schloss mit Gegenständen, Möbeln, Objekten und mehr ausstatten und euren eigenen Charakter einkleiden. Dabei gilt es auch immer wieder kleine Aufgaben zu erledigen. Von Prinzessinnen bis zu Bösewichten hat jeder Bewohner des Dreamlight Valleys einen eigenen Handlungsbogen, Aufgaben und Belohnungen.

Der neueste Teil der äußerst beliebten Puzzle-RPG-Reihe Puzzle & Dragons Story (App Store-Link) entführt Spieler und Spielerinnen mit Puzzle & Dragons Story in ein neues episches Fantasy-Abenteuer. Das Spiel kombiniert Match3-Puzzle mit dem Sammeln von Kreaturen in einem Rollenspiel, in dem die Gamer Verbündete rekrutieren, ihre Teams verbessern und Dungeons erobern.