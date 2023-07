Die Apple-Angebote am Prime Day im Überblick

Apple und Prime Day – passt das zusammen? Genau das wollen wir in diesem Artikel für euch herausfinden und haben uns zu diesem Zweck auf der Aktionsseite von Amazon umgesehen. Immerhin gibt es dort vom iPhone bis hin zur Kopfhörern und Eingabegeräten jede Menge Angebote. Aber wie gut schneiden die Deals im Preisvergleich ab?

Apple Pencil der ersten und zweiten Generation

Wie wäre es zum Beispiel mit dem Apple Pencil? Die erste Generation gibt es für 89 Euro, das sind immerhin 17 Euro weniger als im Preisvergleich. Die zweite Generation verkauft Amazon heute für 105 Euro, während bei anderen Händlern mindestens 118 Euro fällig werden. Welchen Pencil ihr für euer iPad-Modell benötigt, könnt ihr auf den Produktseiten nachschlagen.

So sieht es bei den AirPods aus

Neben zahlreichen Beats-Kopfhörern werden auch drei AirPods von Amazon günstiger verkauft. Die einfachen AirPods der zweiten Generation kosten 109 Euro (Preisvergleich: 126 Euro), die neuen und empfehlenswerten AirPods der dritten Generation gibt es für 159 Euro (Preisvergleich: 175 Euro) mit dem Lightning-Ladecase oder für 169 Euro (Preisvergleich: 185 Euro) mit dem MagSafe-Case. Die AirPods Pro der zweiten Generation werden für 239 Euro (Preisvergleich: 238 Euro) verkauft.

Eingabegeräte für den Mac

Ebenfalls reduziert erhältlich ist das Magic Keyboard mit und ohne Ziffernblock, allerdings in der Variante ohne Touch ID. Hier müssen wir euch leider mitteilen: Amazon ist nicht günstiger als die Konkurrenz, das ist also kein Deal. Anders sieht es bei der Magic Mouse aus, die Amazon in Weiß und Schwarz verkauft. Hier ist man 10-15 Euro günstiger als andere Händler.

Darf es vielleicht sogar ein neues iPhone sein?

Und wie sieht es bei den iPhones aus? Hier hat Amazon verschiedene Modelle am Start, wir machen einfach mal eine Stichprobe mit einem beliebten Modell: Das iPhone 14 Pro mit 128 GB Speicher in Silber kostet 1.069,69 Euro. Das sind über 200 Euro weniger als der Apple-Preis. Im Preisvergleich findet man bereits einen eBay-Händler, der dieses Modell für 1.019,99 Euro verkauft.

Das iPhone 14 Pro Max mit 128 GB in Space Grau gibt es bei Amazon für 1.160,14 Euro, im Preisvergleich landen wir bei eBay ebenfalls knapp darunter. Anders sieht es beim iPhone 13 mit 512 GB Speicher in Blau aus. Hier liefert Amazon mit 965 Euro den Bestpreis – rund 30 Euro weniger als im Preisvergleich.

Falls ihr den Komfort von Amazon zu schätzen wisst, ist das aus meiner Sicht durchaus eine Alternative.

