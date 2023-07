Prime Day endet heute: Die finale Übersicht mit allen Technik-Deals

Der Amazon Prime Day endet heute um Mitternacht. Danach geht es auch bei uns ganz normal weiter und im Fokus stehen dann wieder mehr Gerüchte, Testberichte, Apple-News und mehr. Wir hoffen natürlich, dass ihr das ein oder andere Schnäppchen machen konntet. Folgend findet ihr noch einmal eine Auflistung der besten Technik-Deals, eventuell habt ihr im Trubel ja einen spannenden Deal übersehen.

Wir wissen, dass in diesen zwei Tagen sehr viel zum Prime Day geschrieben wurde – für einige zu viel. Aber auch für uns ist das Shopping-Event wichtig, da wir mit den generierten Provisionen Gehälter, Miete, Strom, Internet und Co bezahlen. Vorab auch ein Danke an all diejenigen, die über unsere Links eingekauft und gespart haben und uns so unterstützen. Falls ihr ein tolles Schnäppchen gemacht habt, berichtet gerne in den Kommentaren darüber.

Der Spuk ist ja zeitlich begrenzt, ab morgen geht es hier ganz normal weiter.

Prime Day 2023: Die Deals im Überblick

Von Amazon

Lautsprecher und Kopfhörer

Apple

Software

Smarte Haushaltshelfer

Powerbanks und Powerstations

Wetter und Heizung

Smartes Türschloss

Tolle Zubehör-Angebote

Sonstiges