Meater Block: Das ultimative Fleischthermometer für 224,25 Euro

Ich habe mich unlängst verkleinert. Nicht nur was den Schreibtisch angeht, sondern auch in Sachen Grill. Mein großer Napoleon Rogue 3 hat einen neuen Besitzer gefunden, nun werkelt ein Napoleon TravelQ Pro 285X auf meiner Terrasse. Ein praktisches Teilchen, das ich nach dem Grillen wie einen Einkaufstrolley in die Garage ziehen kann. Und von der Größe her für unsere Zwecke auch mehr als ausreichend. So steht nicht das ganze Jahr über ein riesiger Klotz auf der Terrasse.

Falls ihr echte Grill-Profis seid und noch ein ultimatives Gadget sucht, dann schaut doch mal bei Amazon vorbei. Dort gibt es aktuell den Meater Block mit vier Fleischthermometern noch einmal günstiger als bei der vergangenen Aktion: Am Prime Day könnt ihr für 224,25 Euro (Amazon-Link) zuschlagen. Der Preisvergleich liegt bei knapp 300 Euro. Aber keine Sorge: Es geht auch etwas günstiger – es muss ja nicht direkt der ganze Block sein.

Das erwartet euch beim Meater Block

Die Thermometer selbst sind identisch zu den beiden kleinen Meater-Sets, die bereits bei überschaubaren 76,30 Euro (Amazon-Link) starten. Das jedenfalls ist der Preis für den normalen Meater. Alternativ könnt ihr euch für den Meater Plus für 90,30 Euro (Amazon-Link) entscheiden. Bei dieser Variante ist ein Bluetooth-Repeater verbaut, um die Reichweite ein wenig zu erhöhen.

Generell gilt bei allen Meater-Modellen: In der Spitze ist ein Thermometer integriert, das die Temperatur im Inneren des Fleisches misst. Ein weiteres Thermometer am Ende des Meater, das Temperaturen bis 275 Grad aushält, misst die Außentemperatur im Grill oder im Backofen. So kann die Meater-App unter anderem die Restzeit bis zum Erreichen der gewünschten Kerntemperatur berechnen.

Mit dem Meater Block darf man sich natürlich noch über einige weitere Extras freuen. So ist im Block ein WiFi-Modul verbaut, das sich zum heimischen Netzwerk verbindet. So kann die Grillstation noch weiter im Garten stehen, ohne dass man die Verbindung verliert. Zudem kann der Meater Block seine Daten direkt in die Cloud laden, so verliert man das Grillgut auch bei einem Abstecher in den Supermarkt nicht aus den Augen. Zudem verfügt der Meater Block über ein eingebautes Display und Lautsprecher sowie einige Tasten, so dass man auf Wunsch auch komplett ohne Smartphone auskommen kann.