Anker PowerCore 24K: Die beste Powerbank für 109,24 Euro

Powerbanks gibt es da draußen wie Sand am Meer. Die billigsten Modelle gibt es bereits für 10 bis 20 Euro, in der vergangenen Woche haben wir euch erst ein XXL-Modell für rund 200 Euro vorgestellt. Einen guten Kompromiss aus Größe, Kapazität und Preis hat Anker aus unserer Sicht bei der Anker 737 PowerCore 24K gefunden, die am heutigen Prime Day für 109,24 Euro (Amazon-Link) angeboten wird.

Das ist rund 10 Euro weniger als der bisherige Bestpreis, den es im Mai gab. Zuletzt hat man für die Powerbank zwischen 130 und 150 Euro bezahlt. Warum es sich durchaus lohnt, heute zuzuschlagen, wollen wir euch in den kommenden Absätzen erklären.

Die wichtigsten technischen Details der Anker PowerCore 24K

Die Powerbank von Anker bietet einen USB-A-Anschluss und zwei USB-C-Ports, einer davon wird zum Aufladen benutzt. Was für eine Powerbank nicht selbstverständlich ist: Sowohl beim Aufladen als auch beim Spenden von Energie beträgt die Leistung bis zu 140 Watt. Damit kann selbst das aktuelle MacBook Pro mit 16 Zoll Display mit voller Geschwindigkeit aufgeladen werden.

Trotz der enormen Leistung und der Kapazität von 24.000 mAh ist die Powerbank mit Abmessungen von 15,6 x 5,5 x 5 Zentimetern noch relativ kompakt. Das Gewicht beträgt 630 Gramm. Freundlicherweise legt Anker im Lieferumfang der Powerbank auch noch einen schwarzen Mikrofaser-Zugbeutel mit, um die Powerbank samt dem ebenfalls mitgelieferten USB-C-Ladekabel bequem transportieren zu können.

Ein Highlight: Das integrierte Farbdisplay

Besonders praktisch ist in diesem Fall auch die Tatsache, dass die Anker PowerCore 24K über ein integriertes Farbdisplay verfügt, auf dem Nutzer und Nutzerinnen selbst den aktuellen Status der Powerbank einsehen können. Das LED-Panel zeigt in einer grafischen Ansicht die Restkapazität in Prozent an, und zeigt auch für alle drei Anschlüsse die jeweilige Watt-Leistung.

Beim Aufladen der PowerCore 24K selbst wird zudem auch die verbleibende Restladezeit angezeigt. Drückt man den An-/Aus-Button der Powerbank, während sie eingeschaltet ist, werden einem sogar weitere Detail-Infos angezeigt, darunter die aktuelle Temperatur in Celsius und Fahrenheit, die bisherigen Ladezyklen, die Akkugesundheit in Prozent und die Anzahl der bisherigen Display-Aktivierungen.