Bear 2: Großes Versions-Update für Markup-Notiz-App steht vor der Tür

Bear (App Store-Link) ist ein funktionaler Text-Editor mit Markdown-Support sowie eine Notiz-App zum Festhalten von Gedanken, Plänen und mehr. Ausprobieren lässt sich die App kostenlos, für alle Pro-Funktionen wird aber ein Jahresabo für 15,99 Euro oder ein Monatsabo für 1,49 Euro fällig. Bear ist zudem für macOS verfügbar und synchronisiert alle hinterlegten Daten zwischen verbundenen Geräten.

Nun steht bald eine neue Version von Bear zur Nutzung bereit: Das Entwicklerteam von Shiny Frog arbeitet bereits seit einiger Zeit an Version 2.0 des beliebten Notiz- und Dokumenten-Editors. Auf der eigenen Website gibt es seit April dieses Jahres auch eine öffentliche Betaversion für macOS und iOS per TestFlight, die sich kostenlos herunterladen und ausprobieren lässt. Damit halten auch einige neue Features Einzug in die Produktivitäts-Anwendung, darunter Tabellen, ein GIF-Support, Link- und PDF-Vorschauen, Fußnoten, neue Widgets, ein neues Zeichen-Tool und mehr.

Im hauseigenen Blog hat das Team von Shiny Frog nun weitere Details zum großen Versions-Update auf v2.0 von Bear mitgeteilt. Darunter befindet sich auch eine Anleitung für Bestandskunden und -kundinnen, auf Nummer Sicher zu gehen und vorab entsprechende Datensicherungen vorzunehmen. Auch soll man tunlichst vermeiden, die Vorgänger- oder Betaversion vom Gerät zu löschen, da man ansonsten alle Inhalte verliert, wenn die Option zur Synchronisierung per iCloud nicht aktiviert ist.

Weiterhin wichtig zu wissen sind die Systemanforderungen, die sich mit Bear 2 leicht verändern werden. Es heißt sicherzustellen, dass alle Geräte auf dem neuesten Stand sind, ansonsten sollte man nicht auf Bear 2 aktualisieren. Auf dem Mac wird macOS 11 oder höher benötigt, auf iPhone oder iPad iOS/iPadOS 14 oder neuer, und auf der Apple Watch watchOS 4.0 oder neuer. Darüber hinaus kann Bear v1 nicht mit Bear v2 synchronisiert werden: Dessen sollte man sich bewusst sein, bevor man auf den Geräten das kommende Update einspielt.

Bear Pro-Abopreise verdoppeln sich für neue User

Mit dem Versionssprung auf v2 von Bear halten nicht nur zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen in der App Einzug, auch die Finanzierung wurde einigen Änderungen unterworfen. Die Gebühren für die Nutzung der Pro-Variante werden sich verdoppeln: Statt 1,49 Euro/Monat bzw. 15,99 Euro/Jahr wird man künftig mit 2,99 Euro/Monat bzw. 31,99 Euro/Jahr zur Kasse gebeten. Laut Shiny Frog ist dies der erste Preissprung in der mittlerweile sechsjährigen Geschichte der Notiz-App.

Die neuen Abo-Preise werden allerdings nur für neue User und erst ab der Veröffentlichung von Bear 2 gelten. Wer schon jetzt das Pro-Abo verwendet oder das Abonnement noch vor dem Update abschließt, kann Bear Pro zu den bisherigen Preisen nutzen. Das Update auf Version 2 von Bear soll in der nächsten Woche erfolgen. Solltet ihr also Interesse an der Pro-Version haben, lohnt es sich, jetzt noch das Abo zu den aktuellen Preisen abzuschließen.