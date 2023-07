Prime Day: Tineco reduziert auch Akkustaubsauger und Teppichreiniger

Anzeige. Gestern haben wir euch schon die reduzierten Nass-Trockensauger vorgestellt, heute folgt noch ein Hinweis auf die ebenfalls reduzierten Akkustaubsauger und den empfehlenswerten Teppichreiniger Tineco Carpet One.

Starten wir aber mit dem Tineco Pure One S15 Pro (Amazon-Link), ein Akkusauger mit 30.000 Pascal Saugkraft. Der Sauger ist 3,1 Kilogramm schwer und 114,3 Zentimeter hoch. Im Lieferumfang ist eine Anti-tangle Bürste mit Direktantrieb, ein nicht verstellbares Saugrohr, eine Mini-Turbobürste, eine 2-in-1 Staubbürste, eine Fugendüse, ein zusätzlicher Vorfilter und eine Ladestation mit dabei.

Die Hauptbürste ist so gestaltet, dass sich dort möglichst wenig Haare aufwickeln. Mit den anderen Aufsätzen könnt ihr den Akkusauger auch zum Handstaubsauger umwandeln, um so zum Beispiel das Sofa oder die Autositze einfacher reinigen zu können. Die Saugkraft ist hoch, das Ergebnis wirklich gut. Der Staubbehälter ist 470 Milliliter groß und kann einfach über einem Mülleimer entleert werden, wobei es hier einen zusätzlichen Hebel gibt, mit dem man den Schmutz nach unten schieben kann – das ist eine praktische Erleichterung.

Insgesamt bietet der Tineco Pure One S15 Pro drei Saugstufen, im Auto-Modus wird die Leistung entsprechend der Verschmutzung angepasst. Auf dem LC-Farbdisplay werden nicht nur schöne Animationen angezeigt, sondern auch hilfreiche Informationen, unter anderem der aktive Modus, die Restakkukapazität und mehr. Gleichzeitig gibt es eine Sprachausgabe, die ihr per App auch auf Deutsch stellen könnt. Ansonsten ist die App-Anbindung zwar nett, aber bei einem Akkustaubsauger nicht wirklich notwendig.

Mit dem 2500 mAh großen Akku kann man bis zu 40 Minuten am Stück saugen, im Max-Modus sind es nur noch 10 Minuten. Gut: Der Akku ist wechselbar, im Lieferumfang ist ein Akku enthalten. Nach der Arbeit kann man den Sauger in die freistehende Ladestation stellen, in der ihr auch eure Aufsätze stecken könnt. Da die Station freistehend ist, muss sie nicht an der Wand montiert werden. Per Stromkabel wird der Sauger stets versorgt und ist immer sofort einsatzbereit.

Der Tineco Pure One S15 Pro ist für kurze Zeit reduziert und kostet nur noch 449 Euro statt 599 Euro. Wer einen guten Akkusauger mit reichlich Zubehör sucht, ist hier an der richtigen Adresse.

Tineco Pure One S15 Essentials

Der Tineco Pure One S15 Essentials (Amazon-Link) bietet die gleichen Spezifikationen wie die Pro-Version, muss aber bei ein paar Sachen Abstriche machen. So muss man hier auf die Mini-Turbobürste sowie den Direktantrieb bei der Hauptbürste verzichten. Statt einem LC-Farbdisplay gibt es hier lediglich ein LED Display, ebenso fehlt die App-Anbindung sowie der iLoop-Sensor, der erkennt wie verschmutzt der Boden ist.

Die Essentials Variante reinigt dennoch sehr gut, wer auf die kleinen Extras verzichten kann, spart auch Geld. Der Tineco Pure One S15 Essentials kostet derzeit nur 299 Euro statt 399 Euro.

Tineco Carpet One für 329,99 Euro

Den Teppichreiniger Tineco Carpet One (Amazon-Link) habe ich erst wieder vor ein paar Tagen ausgepackt und ein Teppich gereinigt. Es ist immer wieder erstaunlich, wie dreckig das Wasser nach der Reinigung ist. Teppiche sind Schmutzfänger und sollten einfach häufiger gereinigt werden. Und das klappt mit dem Tineco Carpet One einfach und gut. In meinem Testbericht habe ich alle Details aufgezeigt und kann den Reiniger nur empfehlen. Wer wirklich viel Teppich verlegt hat oder auch Sofas unbedingt reinigen möchte, wird sich wundern, wie schmutzig das ganze ist, obwohl augenscheinlich alles sauber aussieht. Das Dreckwasser ist oftmals fast schwarz.

Nach meinem Testbericht habe ich den Tineco Carpet One weiterhin im Einsatz gehabt und habe unter anderem alte Sofas gereinigt. Der Unterschied ist sofort sichtbar, auch wenn man für die Prozedur etwas Zeit einkalkulieren muss. Sofas werden dabei mit dem Handstück gereinigt, trocknen müssen die Sofas danach von alleine. Auch die Zeit muss man mit einrechnen. Bei der Teppichreinigung gibt es hingegen heiße Luft, hier ist der Teppich nach der Reinigung wieder trocken.

Der Tineco Carpet One kostet jetzt nur noch 329,99 Euro statt 499 Euro. Bei den derzeitigen Preisen handelt es sich um Bestpreise – günstiger gab es die Produkte schon lange nicht mehr.