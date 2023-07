Nothing: Mit Spannung erwartetes Phone (2) offiziell vorgestellt

Auch wenn wir uns primär im Apple-Universum bewegen, lohnt immer auch wieder ein Blick über den Tellerrand, um zu sehen, was die Konkurrenz an Produkten auf den Markt bringt. Mit dem Nothing Phone (2) wurde gestern die zweite Smartphone-Generation des Unternehmens um OnePlus-Gründer Carl Pei offiziell präsentiert. Wir haben alle Daten und Spezifikationen.

Das Phone (2) zeichnet sich im Vergleich zum Vorgänger schon äußerlich durch eine verfeinerte Optik aus, die durch einen harmonischen und symmetrischen Designansatz erreicht wurde, bei dem laut Nothing „die Formen, Farben, Positionierung und Beschaffenheit der einzelnen Komponenten sorgfältig berücksichtigt wurden“. Darüber hinaus bietet das Gerät mit einem 1-mm dünneren Mittelrahmen und einer gewölbten Glasrückseite ein ergonomischeres Erlebnis.

Neue Glyph Oberfläche

Die Glyph-Oberfläche, ein Grundstein des Nothing-Smartphone-Designs, wurde entwickelt, um die User zu ermutigen, in ihrem Alltag präsenter zu sein, indem sie ihnen wichtige Informationen liefert, ohne dass sie ständig auf das Display schauen müssen. Nothing hat das charakteristische Glyph-Interface auf dem Phone (2) verbessert, indem es die Anzahl der LED-Segmente erhöht hat, um eine größere Anpassungsfähigkeit und Funktionalität zu ermöglichen. Das Glyph-Interface kann nun als visueller Countdown und Fortschrittstracker für Fahr- oder Lieferdienste dienen. Außerdem bietet es zusätzliche Funktionen wie eine Lautstärkekontrolle und einen Timer.

Mit den Glyph-Benachrichtigungen kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren, ohne das Wichtigste zu verpassen. Wenn eine Benachrichtigung von ausgewählten Kontakten oder Apps eingeht, leuchtet das LED-Segment oben rechts so lange, bis die Benachrichtigung bearbeitet wurde. Mit dem neuen Glyph Composer lässt sich das Erlebnis weiter personalisieren, indem man eigene einzigartige Glyph-Klingeltöne erstellt.

Leistungsstarke Kamera-Upgrades

Das Phone (2) bietet nun eine 32-Megapixel-Frontkamera und ein duales Rückkamera-System mit zwei fortschrittlichen 50-Megapixel-Sensoren, von denen der Hauptsensor auf den Sony IMX890 aktualisiert wurde. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen 18-Bit-Bildsignalprozessor (ISP), kann das Phone (2) Kameradaten bis zu 4.000 Mal schneller verarbeiten als sein Vorgänger Phone (1). Dadurch kann das Phone (2) modernste Algorithmen nutzen, was zu einer verbesserten Genauigkeit sowohl bei Fotos als auch bei Videos führt. Der neue Advanced HDR-Algorithmus erfasst dreimal mehr Daten als zuvor und nimmt acht Bilder mit unterschiedlichen Belichtungsstufen im RAW-Bereich des Sensors auf. Um das Kameraerlebnis weiter zu verbessern, ermöglicht Motion Capture 2.0, eine fortschrittliche KI-basierte Technologie, die Echtzeit-Erkennung von sich bewegenden Motiven, um eine präzise Fokussierung auf alle wichtigen Details in einem Bild zu ermöglichen.

Das Phone (2) verbessert die Videoaufnahmefähigkeiten mit 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde mit der rückseitigen Hauptkamera. Das Erlebnis wird durch den Action-Modus weiter verbessert, der nahtloses Filmen auch in Bewegung ermöglicht. Dank der eingebauten EIS (Electronic Image Stabilization) und OIS (Optical Image Stabilization) sollen makellose, flüssige Ergebnisse möglich sein. Zusätzlich liefert die Frontkamera fesselnde Selbstaufnahmen in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde.

Auch unter der Haube wurde die Leistung des zweiten Nothing-Smartphones verbessert: Ausgestattet mit der Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform und einem 4.700-mAh-Akku bietet das Phone (2) eine schnelle Leistung und eine lange Akkulaufzeit, um die User durch den Alltag zu begleiten. Der Akku kann schnell und kabellos aufgeladen werden und ist in weniger als 20 Minuten zu 50 Prozent aufgetankt, wenn er mit dem Kabel geladen wird.

Darüber hinaus verfügt das Phone (2) über das bisher hochwertigste Smartphone-Display von Nothing und bietet ein randloses 6,7-Zoll-LTPO-OLED-Display mit adaptiver Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bis 1 Hz, um einen optimalen Stromverbrauch und Spitzenleistung zu gewährleisten, ohne Kompromisse bei der Akkulaufzeit einzugehen.

Verfügbarkeiten und Preise

Das Nothing Phone (2) ist sowohl in Weiß als auch in Dunkelgrau in drei verschiedenen Varianten erhältlich: 12GB/256GB für 699 Euro, 12GB/512GB für 799 Euro und 8GB/128GB für 649 Euro. Die letztere Version ist ausschließlich auf der Website nothing.tech in Deutschland und Österreich erhältlich. Darüber hinaus wird es im Cyberport Bikini Berlin (Budapester Str. 42-50, 10787 Berlin) am Samstag, den 15. Juli, zwischen 10 und 13.30 Uhr ein spezielles Launch Event geben, bei dem eine Limited Launch Edition des Phone (2) erhältlich sein wird. Diese Edition enthält neben dem neuen Phone (2), die Ear (Stick), einen Fast Charger und eine Hülle inklusive als Geschenk dazu. Beim Event wird der Entwickler von Nothing OS 2.0 Mladen ebenfalls vor Ort sein, um das neue Betriebssystem in einer Tech-Session vorzustellen. Weitere Infos zum Nothing Phone (2) gibt es auch auf der Website des Unternehmens.

Fotos: Nothing.