Die Favoriten der Redaktion: Fabians Spiele des Jahres 2020

Das Ende des Jahres nähert sich und wir blicken zurück auf die letzten zwölf Monate im App Store. Welche Spiele und Apps haben uns besonders gut gefallen? Heute stellt euch Fabian seine liebsten Spiele für iPhone und iPad vor.

The Last Campfire

Mit Oceanhorn 2 hat Apple Arcade ja schon ein sehr gutes Abenteuer, auch wenn es mich persönlich nicht ganz so überzeugt hat wie den ersten Teil. Nun gibt es neues Futter von der Abenteuer-Front: The Last Campfire ist ab sofort auf Apple Arcade verfügbar. Ich habe The Last Campfire bereits auf meinem iPhone angespielt und war bereits nach wenigen Minuten schwer beeindruckt. Warum? Zunächst einmal ist das Spiel wunderschön gestaltet, die Grafiken sehen auf dem iPhone 11 Pro Max einfach bezaubernd aus. Aber nicht nur das: Auch dank der grandiosen Kamera-Führung und der passenden Sound-Effekte schafft es The Last Campfire im Handumdrehen, den Spieler in eine ganz eigene Welt eintauchen zu lassen.

Grand Mountain Adventure

Bereits im vergangenen Winter hat uns Grand Mountain Adventure begeistert und wohl nicht nur bei mir für ein wenig Sehnsucht nach einem tief verschneiten Winter gesorgt. Und jetzt wo feststeht, dass es zum Jahreswechsel für die meisten von uns wohl kein Ski-Vergnügen in den Bergen geben wird, ist das doch genau die richtige App. In Grand Mountain Adventure gibt es keine festgelegten Ablauf, kein echtes Ziel. Stattdessen darf man sich frei in der Welt bewegen, auch mal die Piste verlassen und immer wieder neue Details entdecken. Zudem gibt es etliche verschiedene Arten von Herausforderungen, an denen man sich versuchen darf. Vom Slalom über Trick-Contests bis hin zu rasanten Abfahrten ist hier so ziemlich alles dabei, was man sich vorstellen kann.

Pixel Pro Golf

Wer es dagegen etwas ruhiger mag, greift zu diesem Spiel. Pixel Pro Golf zeigt euch den Golfkurs aus der Vogelperspektive. Über ein kleines Menü in der unteren linken Ecke könnt ihr Zielen und den Schläger auswählen, der Schlag selbst wird dann über ein altbekanntes Schwungrad in der rechten unteren Ecke ausgelöst. Diese Art der Steuerung hat sich schon in etlichen Golfspielen bewährt und funktioniert auch in Pixel Pro Golf wunderbar. Die Golfkurse sind abwechslungsreich gestaltet und verfügen über die eine oder andere Herausforderung, natürlich kann euer Ball auch mal im Wasser, Bunker oder im Wald landen. Einberechnet werden muss neben Geländeübergängen auch die Windrichtung und Stärke.

Space Marshals 3

Ich kann es an dieser Stelle kurz machen: Wenn ihr bereits Space Marshals und Space Marshals 2 gespielt habt, dann solltet ihr euch Space Marshals 3 auf jeden Fall aus dem App Store laden. In Space Marshals 3 schlüpft ihr in die Rolle von Burton, den man am besten als Weltraum-Cowboy beschreiben kann. Zusammen mit seinem Team sorgt er für Recht und Ordnung in der Galaxis und bekommt es mal wieder mit allerhand Schurken zu tun. Auch in Space Marshals 3 stehen keine wilden Shooter-Orgien im Mittelpunkt, stattdessen muss man taktisch vorgehen, die Gegner ablenken und im richtigen Moment zuschlagen. Ein richtig tolles Action-Abenteuer.