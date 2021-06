Die Top-20 der appgefahren-User am Prime Day

Ich habe mich am Prime Day in Zurückhaltung geübt, von mir persönlich wurden am Ende nur neue Klingen für meinen Gillette-Rasierer bestellt. Der von mir am Wochenende angesprochenen Neukauf eines Geschirrspülers erfolgte gestern bei Saturn, dort habe ich einen guten Preis für eine Bosch-Maschine bekommen.

Aber wie sieht es bei euch aus? Wir haben ein wenig in den Statistiken gewühlt und haben eine klare Nummer eins ausmachen können: Die Jahres-Lizenz für Microsoft 365 inklusive dem Office-Paket lag bei euch besonders hoch im Kurs. Überraschend viele Leser haben auch beim Philips Airfryer zugeschlagen, der mit 124,99 Euro immer noch recht teuer war.

Leider zeigt sich bei einem Blick auf eure Bestseller auch: Die ersten Highlights sind bereits ausverkauft. Neben dem bereits angesprochenen Airfryer sind auch schon beliebte Produkte wie das Manfrotto Mini Stativ mit Universal-Klemme und das Meater+ Grillthermometer ausverkauft. Die komplette Übersicht bekommt ihr in der folgenden Liste, die nach Anzahl der gekauften Produkte sortiert ist.