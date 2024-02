Disney investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in Epic Games

Laufen wir bald mit Schneewittchen und den sieben Zwergen durch die Fortnite-Welt? Oder spielen wir bald Fortnite im weltberühmten Disney-Schloss? Der Grundstein dafür ist jedenfalls gelegt, denn wie jetzt bekannt gegeben wurde, hat Disney eine Summe 1,5 Milliarden US-Dollar in den Spiele-Entwickler Epic Games investiert. In den nächsten Jahren soll so ein Spiele- und Unterhaltungsuniversum entstehen, so sagt Disney in einem offiziellen Statement.

„Unsere aufregende neue Partnerschaft mit Epic Games wird Disneys geliebte Marken und Franchises mit dem äußerst beliebten Fortnite in einem transformativen neuen Spiele- und Unterhaltungsuniversum zusammenführen“, sagte Robert A. Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company. „Dies ist Disneys bisher größter Einstieg in die Welt der Spiele und bietet erhebliche Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans die Disney-Geschichten und -Welten, die sie lieben, auf bahnbrechend neue Weise erleben können.“

Zusammen mit Epic Games will man in den kommenden Jahren ein völlig neues, beständiges, offenes und interoperables Ökosystem aufbauen, das die Disney- und Fortnite-Community zusammenbringt. „Das wird es uns ermöglichen, unsere unglaubliche Sammlung von Geschichten und Erlebnissen aus dem gesamten Unternehmen für ein breites Publikum auf eine Art und Weise zusammenzubringen, von der wir bisher nur träumen konnten“, sagt Josh D’Amaro, Chairman, Disney Experiences.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns in Zukunft erwartet, liefert der folgende Trailer. Der Zeitpunkt passt ja auch irgendwie, denn immerhin kommt Fortnite zumindest in Europa im März zurück in den App Store. Vielleicht muss ich es mir dann doch endlich mal installieren…