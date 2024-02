Nebenkostenprivileg und Kabelgebühren: Was es damit auf sich hat

In den vergangenen Monaten ist euch der Begriff Nebenkostenprivileg vielleicht schon einmal über den Weg gelaufen. Vor allem, wenn ihr in einer Mietwohnung lebt. Aber was hat es damit eigentlich auf sich und was hat das alles mit Thema Fernsehen zu tun? Wir wollen euch in diesem Artikel ein bisschen auf die Sprünge helfen.

Das entsprechende Gesetz gilt bereits seit 2021

Bereits am 1. Dezember 2021 ist ein Gesetz in Kraft getreten, mit dem die Abschaffung des sogenannten Nebenkostenprivilegs eingeführt wurde.

„Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, die Kosten für den TV-Kabelanschluss, welche bisher von einigen Vermietenden in Form von Sammelverträgen mit Kabelnetzbetreibern abgeschlossen wurden, auf die Mieterinnen und Mieter in den Nebenkosten umzulegen“, erklären die TV-Experten von Zattoo.

Bei vielen Mietwohnungen wurde die neue Regelung bisher noch nicht umgesetzt, allerdings gilt bis Ende Juni 2024 auch noch eine Übergangsfrist. Spätestens ab dem 1. Juli 2024 müsst ihr euch selbst entscheiden, ob ihr den bisherigen TV-Kabelanschluss weiter nutzen oder ob ihr euer TV-Signal auf einem anderen Weg empfangen möchtet.

So hoch sind die Kabelgebühren im Monat

Die Gebühren für den TV-Empfang per Kabel lassen sich nicht pauschal angeben. Nach Einschätzung des Deutschen Mieterbundes belaufen sich die Kosten auf 12 bis 14 Euro pro Monat in einem Mieterhaushalt. Diese Kosten lassen sich zukünftig einsparen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr gänzlich auf euren Kabelanschluss verzichten müsst. Die Kabelgebühren werden nur fällig, wenn ihr den Anschluss für den TV-Empfang nutzt. Nutzt ihr über den Anschluss dagegen nur Telefon und Internet, werden keine Kabelgebühren fällig.

Ein paar spannende Zahlen zum Thema hat Zattoo im Rahmen einer repräsentativen Umfrage gesammelt. Mittlerweile möchte mehr als die Hälfte der Personen auf ein anderes TV-Signal wechseln:

Hausbesitzer können ebenfalls kräftig sparen

Solltet ihr in einem Eigenheim leben, habt ihr schon seit etlichen Jahren die Möglichkeit, auf die Kabelgebühren zu verzichten. Und hier ist das Sparpotenzial sogar noch deutlich höher.

Aus meiner Familie sind mir zwei Fälle bekannt, bei denen der Kabelanschluss im eigenen Haus mit monatlich mehr als 20 Euro berechnet wurde. In beiden Fällen wurde der Anschluss für das TV-Signal gekündigt und stattdessen ein TV-Streaming-Dienst abonniert, der monatlich deutlich weniger kostet.

Wie viel genau, das hängt natürlich immer vom gewählten Paket und möglichen Aktionen ab. Bei Zattoo beispielsweise kostet das günstigste Paket 6,49 Euro im Monat, für alle Funktionen im Ultimate-Paket werden 13,99 Euro fällig. Die ersten 30 Tage könnt ihr kostenlos testen. Bei Waipu.tv ist das Preisgefüge recht ähnlich, aktuell bekommt ihr das beste Paket sogar zum Jahrespreis von nur 59,99 Euro.