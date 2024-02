Faltbare iPhones und iPads: Apple arbeitet weiterhin dran

Faltbare Smartphones erweitern bei der Konkurrenz schon seit geraumer Zeit das Sortiment. Dass auch Apple weiterhin an faltbaren Modellen seiner iPhones und iPads arbeitet, geht nun aus einem Bericht von „The Information“ hervor. Mindestens zwei iPhone-Modelle sollen demzufolge in der Entwicklung sein. Sie sollen horizontal faltbar und damit dem Samsung Galaxy Z Flip ähnlich sein.

Wer nun bereits sehnsüchtig auf ein faltbares Apple-Gerät wartet, muss sich vermutlich noch gedulden. Denn wie der Bericht verrät, plant Apple nicht damit, faltbare Versionen seiner iPhones und iPads in diesem oder nächstem Jahr zu veröffentlichen. Zwar wolle Apple ein faltbares Gerät auf den Markt bringen, doch hadere das Unternehmen noch mit dem Design, da die Displays an der Außenseite des Geräts montiert werden sollen, was diese aber anfälliger für Brüche macht.

Zudem möchte Apple wohl auch in Bezug auf die Maße seiner iPhones keine Abstriche machen. So sollen die faltbaren Ausführungen „genauso dünn sein wie aktuelle iPhone-Modelle“. Allerdings gebe es dazu noch keine passenden Akkus und Display-Komponenten, die ein solches Design möglich machen würden.

Faltbares iPad möglicherweise in 2026

Ein faltbares iPad soll ebenfalls in der Entwicklung sein, wie The Information berichtet. In der Größe soll es dem iPad mini ähnlich und mit einem 8-Zoll-Display ausgestattet sein. Dem Bericht zufolge seien die Apple-Techniker derzeit dabei, den Knick in der Mitte des Bildschirms zu verkleinern und ein Scharnier zu entwickeln, das es ermöglicht, das Gerät in ausgeklapptem Zustand flach abzulegen.

Wann genau das faltbare iPad auf den Markt kommen soll, ist ebenfalls unklar. Wie The Elec berichtet, könnte es allerdings in 2026 oder 2027 so weit sein.