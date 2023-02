Dreame Bot L10 Ultra: Neuer Saug- und Wischroboter verfügbar

Anzeige. Es ist schon erstaunlich, was sich auf dem Gebiet der kleinen Haushalts-Roboter in den letzten Jahren getan hat. Insbesondere die Reinigungsstationen machen das Leben bedeutend einfacher: Staub in den Beutel, dreckiges Wasser im einen, sauberes Wasser im anderen Tank. So können Saug- und Wischroboter zum Teil mehrere Wochen völlig autark arbeiten.

Das kann auch der neue Dreame Bot L10 Ultra, der heute offiziell vom Hersteller präsentiert wurde. Auch bei ihm muss man als Besitzerin oder Besitzer kaum noch selbst Hand anlegen: Dinge wie Staubentleerung oder Wischmopp-Reinigung werden vom Dreame Bot L10 Ultra automatisch erledigt.

Dreame Bot L10 Ultra und L10s Ultra

Der Name L10 Ultra könnte euch übrigens schon bekannt vorkommen. Im vergangenen Herbst hat Dreame bereits ein anderes Modell vorgestellt, das auf den Namen L10s Ultra hört. Hier macht also ein einziger Buchstabe den Unterschied.

Der im Herbst 2022 vorgestellte Dreame Bot L10s Ultra hat einen Preis von 1.099 Euro und verfügt zusätzlich über eine integrierte Kamera mit 3D-Erkennung und Künstlicher Intelligenz, dank der kleinere Hindernisse auf dem Boden noch besser erkannt werden können.

Nun ist so eine Kamera im Roboter vielleicht nicht jedermanns Sache. Der Dreame Bot L10 Ultra kommt daher mit der etablierten LDS-Navigation, die ebenfalls durch eine hohe Verlässlichkeit und eine erstaunlich gute Objekterkennung glänzt. Am Ende hat der Verzicht auf die 3D-Kamera sogar einen entscheidenden Vorteil: Im Vergleich zum L10s Ultra ist der L10 Ultra über 200 Euro günstiger und kostet nur 849 Euro. Zudem kommt er zum Marktstart mit einem großzügigen Zubehörpaket, das ihr bei Amazon einfach mit in den Warenkorb legen könnt. Erhältlich ist der Roboter darüber hinaus auch bei Otto.

Dreame Bot L10 Ultra mit Dual-Mop und Teppicherkennung

Außer der Navigation ist die technische Ausstattung des L10 Ultra exakt jene, die es auch im Topmodell gibt. Die Batterie fasst 5.200 mAh, so kann der Roboter dreieinhalb Stunden arbeiten. Die Saugleistung beträgt beachtliche 5.300 Pa und fürs Wischen kommen zwei rotierende Mops zum Einsatz, die der Roboter durchgehend mit Frischwasser versorgt.

Und wenn mal kein glatter Boden gereinigt werden muss, verfügt der Dreame Bot L10 Ultra über eine Teppicherkennung. Dank dieser hebt er seine Wischeinheit an, damit kein Wasser in den Teppich gelangt oder ihn die rotierenden Wischmopps beschädigen. Mit einem weiteren Extra kann der Dreame Bot L10 Ultra dann nach seiner Reinigungsaufgabe punkten: So reinigt die Ladestation nicht nur die Wischmopps, sondern trocknet sie anschließend auch mit heißer Luft. Das verhindert unangenehme Gerüche sowie Schimmelbildung.

Selbst ausprobieren konnten wir den neuen Roboter von Dreame bisher noch nicht. Die technischen Daten und Funktionen sehen aber wirklich interessant und vielversprechend aus. Falls sich noch einmal die Möglichkeit ergeben sollte, dass wir den Dreame Bot L10 Ultra selbst testen können, werden wir euch auf jeden Fall mit weiteren Eindrücken versorgen.