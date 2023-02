NBA: Apple könnte auf Streaming-Rechte für Apple TV+ bieten

Seit mehr als 20 Jahren liegen die Streaming- bzw. Übertragungsrechte für die US-amerikanische Basketball-Profiliga NBA bei Disney. Letzterer Konzern ist bestrebt, die Rechte zur Ausstrahlung bei ESPN und ABC auch weiterhin zu behalten, allerdings könnten bald auch neue Anbieter um die Option des Basketball-Streamings mitmischen.

Einer der Konkurrenten von Disney dürfte Apple sein. Laut eines Berichts von CNBC hat sowohl Apple als auch Amazon Interesse angemeldet, NBA-Übertragungsrechte erwerben zu wollen. Aber auch NBC Sports ist laut CNBC sehr daran interessiert, im nächsten Jahr die Rechte nach mehr als 20 Jahren wieder zurück zum eigenen Sender zu holen.

Der Artikel von CNBC bezieht sich auf Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und berichtet ebenfalls, dass vor Abschluss eines neuen NBA-Deals Warner Bros und Disney zustimmen müssen, auf ihr exklusives Verhandlungsfenster zu verzichten. Letzteres endet im April 2024. Disney besitzt die NBA-Rechte noch bis zum Ende der Saison 2024/2025.

NBA will Medienrechte neu verteilen

Dass die NBA auch darüber hinaus mit Disney zusammenarbeiten wird, ist laut CNBC eher unwahrscheinlich, da die Basketball-Liga „ein oder zwei neue Pakete für Bieter schnitzen möchte, um ihre Medienrechte-Partner von zwei auf drei oder vier zu erhöhen“. Mit dieser Voraussetzung wäre es denkbar, dass Unternehmen wie NBC, Amazon oder auch Apple ein paar exklusive Spiele, die Playoffs oder andere Inhalte der NBA erhalten könnten.

Schon seit geraumer Zeit wird deutlich, dass Apple mit dem eigenen Streamingdienst Apple TV+ vermehrt in den Sport-Übertragungsmarkt eindringen will. Während Apple die Rechte am NFL Sunday Ticket-Paket verloren hat, sicherte man sich stattdessen in einem mehrjährigen Vertrag die Super Bowl Halftime Show. Zudem besitzt Apple Verträge für die MBL, die amerikanische Baseball-Liga, sowie der MLS, der Major League Soccer in den USA. Mit der NBA könnte bald eine weitere Sportart bei Apple TV+ zu sehen sein.