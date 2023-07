Dyson V8: Akku-Staubsauger aktuell zum Bestpreis erhältlich + 25 Euro Coupon

Staubsauger aus dem Hause Dyson sind nicht gerade günstig, machen dafür aber auch richtig gute Arbeit. Der derzeit reduzierte V8 ist das günstigste Modell von Dyson – wir wollen euch den Akku-Staubsauger von 2023 einmal genauer vorstellen. Der Preis ist auf 359 Euro gefallen, günstiger geht es derzeit nicht, zudem legt MediaMarkt noch einen 25 Euro Coupon on top, den ihr beim nächsten Einkaufen einlösen könnt.

Dyson V8 für 359 Euro statt 399 Euro kaufen (zum Angebot)

+ 25 Euro Geschenkgutschein von MediaMarkt

Der Dyson V8 verfügt über eine motorisierte Bodendüse mit Lamellen, damit sich dort keine Haare verfangen. Mit der Kombi-Düse, die optional weiche Bürsten bietet, kann man Möbel oder kleinere Bereiche reinigen, mit der Fugendüse entsprechend schmale Zwischenräume. Über einen Klick-Mechanismus kann man schnell zwischen den Aufsätzen wechseln. Im Lieferumfang ist zudem eine Wandhalterung sowie ein Ladegerät erhalten.

Der Akku-Sauger liegt gut in der Hand und bietet 115 AW Saugkraft. Im Standardmodus kann man so bis zu 40 Minuten am Stück arbeiten, die Ladezeit selbst beträgt 5 Stunden. Im Turbo-Modus, der die volle Saugkraft bietet, ist die Laufzeit verkürzt. Der Behälter ist mit 0,54 Liter nicht ganz so groß, dafür ist das Entleeren ein Kinderspiel. Der V8 ist 125,6 Zentimeter hoch.

Wer unbedingt einen Akku-Staubsauger vom Marktführer Dyson möchte, aber nicht ganz so viel Geld investieren will, kann zum Start mit dem Dyson V8 nichts verkehrt machen. Die Version 2023 wird in der Farbe Silber/Nickel verkauft und kostet derzeit nur 359 Euro statt 399 Euro. MediaMarkt legt euch on top noch einen 25 Euro Gutschein für den nächsten Einkauf.

Und solltet ihr euch noch nicht ganz sichern sein: Wir werden den Dyson V8 für euch noch einmal ausführlich im Aktionszeitraum testen. Das Angebot ist noch bis zum 8. August gültig.