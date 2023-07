Sonic Prime Dash: Netflix veröffentlicht Endless Runner im App Store

Der Videostreaming-Anbieter Netflix mischt seit einiger Zeit auch mit eigenen Games im deutschen App Store mit und bietet damit der eigenen Nutzerschaft, die über ein aktives Abonnement verfügen, einen Mehrwert. Mit Sonic Prime Dash (App Store-Link) ist nun ein weiterer Titel im Netflix-Portfolio erschienen, der wie die anderen Netflix-Games ohne weitere Zukäufe, Werbung oder Abos auskommt.

Sonic Prime Dash lässt sich auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt dazu mindestens iOS bzw. iPadOS 15.0 oder neuer auf dem Gerät. Die Anwendung ist rund 793 MB groß und steht gleich zum Start auch mit einer deutschen Lokalisierung bereit. Für die Nutzung ist ein aktives Netflix-Abonnement erforderlich, das zu Preisen ab 4,99 Euro/Monat erhältlich ist.

„Rase durch 3D-Rennstrecken, springe über Hindernisse und bekämpfe berühmte Bösewichte in diesem temporeichen Rennspiel mit dem schnellsten blauen Igel der Welt. […] Renne mit Sonic the Hedgehog in diesem aufregenden Endlos-Runner von SEGA so schnell, wie du nur kannst. Nutze Sonics Supertempo und Laufkräfte, um noch schneller zu sein. Entfessle Sonics unglaubliche Schnelligkeit und Rennfähigkeiten, während du in diesem spaßigen Endlos-Runner epische Strecken entlangläufst.“