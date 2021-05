Ears and Burgers: Verrückte Combo aus Hasen und Lebensmitteln

Das Team von Kebab Games war im deutschen App Store schon mit dem mittelalterlich angehauchten Titel Marginalia Hero vertreten. Nun haben sie in Zusammenarbeit mit dem Publisherteam von Crescent Moon Games ein neues Spiel für iOS entwickelt, Ears and Burgers (App Store-Link). Letzteres wird aller Voraussicht nach am 19. Mai dieses Jahres im deutschen App Store erscheinen und dann 2,29 Euro kosten. Der Download ist ab iOS 10.0 bei 189 MB an freiem Speicherplatz möglich, entgegen der App Store-Info ist außerdem bereits eine deutsche Lokalisierung vorhanden.

Crescent Moon Games bezeichnet die Neuerscheinung als „einzigartiges Kochspiel voller kapriziöser kleiner Kaninchen und riesigen Stapeln von Lebensmitteln“. Die kleinen Hasen im Spiel sind versessen darauf, menschliche Speisen zu probieren, darunter Hamburger, Sandwiches, Pizza, Sushi, Tacos und mehr. Und leider sind die Nager gleichzeitig auch ziemlich verfressen und wählerisch: Sie legen großen Wert darauf, dass genau ihre gewünschten Zutaten auf ihren Gerichten landen.

Bonuslevel, tägliche Herausforderungen und Endgegner inklusive

Und genau das ist die Aufgabe der Spieler und Spielerinnen in Ears and Burgers: Sie müssen unter Zeitdruck die vorgegebenen Mahlzeiten exakt zusammenstellen, so dass die hungrigen Hasen zufriedengestellt werden. Dazu stehen am unteren Bildschirmrand die Zutaten in kleinen Kacheln zur Verfügung, die dann in der richtigen Reihenfolge bedient werden müssen. Nur bei perfekter Zusammenstellung gibt es zufriedene Hasenkunden und entsprechende Belohnungen.

Im Verlauf des Spiels besucht man so insgesamt fünf verschiedene Schauplätze mit unterschiedlichen kulinarischen Vorlieben, vervollständigt die verrücktesten Rezepte, bekommt Bonuslevel, Herausforderungen und Endgegner präsentiert, sammelt Gegenstände und kann sich an den unterschiedlichen Reaktionen der Hasen erfreuen. All das wird in ein ungewöhnliches grafisches Design eingebettet, das an handgezeichnete Gemälde erinnert und über einen passenden coolen Soundtrack verfügt. Ears and Burgers macht definitiv Spaß und wird nach kurzer Zeit auch geübte Spieler und Spielerinnen herausfordern. Die Veröffentlichung ist für den 19. Mai 2021 geplant.