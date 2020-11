Ebenfalls reduziert: Saugroboter Roborock S5 Max & Handstaubsauger Roborock H6

Saug- und Wischroboter haben wir jetzt schon einige ausprobiert. Ich bin totaler Fan der praktischen Alltagshelfer und lasse meine Wohnung täglich automatisch reinigen. Die Wischfunktion nutze ich nur ab und an, finde sie aber ebenfalls praktisch.

Und der Roborock S5 Max konzentriert sich auf die Wischfunktion. Hier gibt es nämlich einen elektrischen Wassertank, der nicht nur die doppelte Kapazität liefert, sondern auch eine präzise Wasserkontrolle. Ihr könnt unterschiedliche Wasserverbrauchswerte für verschiedene Räume einstellen. So kann man die stärker verschmutzte Küche mit mehr Wasser reinigen, während man empfindliche Böden deutlich trockener wischt.

Der Roborock S5 Max schafft mit seinem 290 Milliliter großen Wassertank und dem 5.200 mAh starken Akku bis zu 150 Minuten Reinigung am Stück, der Aktionsradius beträgt so bis zu 250 Quadratmeter. In der Roborock-App könnt ihr auf alle Funktionen und Einstellungen zugreifen. Klickt euch gerne in meinen Testbericht.

Bei eBay gibt es am Cyber Monday den S5 Max für nur 296,10 Euro (zum Angebot), wenn ihr den Gutschein PFIFFIGER nutzt. Der nächste Preis liegt bei 350 Euro.

Roborock S5 Max Gönne dir mit dem S5 Max jeden Tag einen frisch geputzten, sauberen Boden. Er wurde für ein nahtloses automatisiertes Wischen entwickelt und verfügt über einen extra großen Wassertank, eine präzise Wasserregelung, virtuelle Wisch-Sperrzonen und vieles mehr. Dank der Kombination aus präziser Laserkartierung, fortschrittlicher Navigation und starker Saugkraft werden Böden einfacher denn je blitzsauber. Du musst ihn nur einrichten und kannst dann zu deinem Alltag zurückkehren. 350 EUR 296,10 EUR Bei eBay kaufen

Roborock H6 für 279 Euro

Der Roborock H6 verzichtet auf eine App, ist aber trotzdem ein praktischer Helfer im Alltag. Ihr bekommt viel Zubehör mit dazu, neben einer Wandhalterung samt Ladestation sind diverse Aufsätze vorhanden. Unter anderem auch eine rotierende Bürste, die auf Teppichböden oder Sofa wahre Wunder bewirken kann.

Gut: Es gibt einen Knopf für den Dauerbetrieb. Ihr müsst also nicht ständig den Knopf gedrückt halten. Die Saugkraft ist mit 150 AW in Ordnung, der Platzhirsch Dyson ist in dieser Kategorie aber besser. Für weitere Details klickt euch in den Testbericht.

Mit dem Gutschein PFIFFIGER kostet der Roborock H6 nur noch 279 Euro, der nächste Preis liegt bei 310 Euro.