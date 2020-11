Aus DHL Paket wird Post & DHL: Neue App für iPhone und iPad jetzt verfügbar

Anfang November hatte die Post versehentlich eine Sonderseite zur neuen App „Post & DHL“ geschaltet, jetzt ist die neue App-Version für alle verfügbar. Es handelt sich nicht um eine neue App, sondern um ein großes Update für die iOS-App DHL Paket, die jetzt „Post & DHL“ (App Store-Link) heißt.

In „Post & DHL“ gibt es zentralen Zugriff auf mehrere Services. So kann man in der neuen App nicht nur Briefe und Pakete verfolgen, sondern auch Brief- und Paketmarken kaufen, Filialen inklusive Öffnungszeiten aufrufen, von der Briefkasten-Suche profitieren, Packstation und Paketboxen suchen, eine Füllstandsanzeige für Packstationen einsehen sowie eine Routenführung starten.

Bezahlen könnt ihr in der Post & DHL-App nur noch mit PayPal, ebenso löst die „Mobile Briefmarke“ nun das Handyporto ab. Die Bezahlung via SMS entfällt, dafür wird die Mobile Briefmarke zum normalen Basispreis ohne Aufschlag angeboten. Ein Drucker wird nicht zwingend benötigt, ihr könnt auch einen entsprechende Porto-Code auf den Brief schreiben.

Das Update auf Version 6.0 steht ab sofort im App Store zur Installation bereit. Der Download ist 46,6 MB groß und erfordert iOS 11.0 oder neuer.