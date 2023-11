EcoFlow arbeitet an Smart Home Panel mit Matter-Unterstützung

In dieser Woche wird EcoFlow, der Hersteller des PowerStream-Balkonkraftwerks, auf der Solar-Solutions in Düsseldorf gleich zwei neue Produkte vorstellen. Neben PowerPulse, einer smarten Wallbox für das Aufladen von Elektrofahrzeugen, steht PowerInsight in den Startlöchern.

In den sozialen Netzwerken hat EcoFlow bereits ein Teaser-Bild des PowerInsight geteilt. Es handelt sich um ein 10-Zoll All-in-One Steuerungssystem, das für das Energiemanagement im Haus optimiert ist.

Kompatibel ist PowerInsight auf jeden Fall mit PowerOcean, dem neuen ausgewachsenen PV-System von EcoFlow. Ob auch eine Kompatibilität zum PowerStream-Mikro-Wechselrichter für Balkonkraftwerke und mobile Powerstations gegeben ist, das werde ich hoffentlich im Laufe der Woche für euch herausfinden, wenn das Gadget offiziell vorgestellt wird.

EcoFlow PowerInsight soll Matter-Geräte steuern können

Was ich bereits jetzt für euch herausfinden konnte: PowerInsight verfügt über einen integrierten Temperatursensor und soll auch Heizsysteme steuern können. Zudem soll man smarte Haushaltsgeräte über den Matter-Standard steuern können.

Informationen rund um den kompletten Funktionsumfang, den Starttermin und den Preis werde ich vermutlich in den kommenden Tagen erhalten.