EcoFlow PowerOcean: Heimspeicher-Solarsystem ab sofort erhältlich

Mitte Juni hat EcoFlow sein Heimspeicher-System EcoFlow PowerOcean vorgestellt. PowerOcean bietet eine sichere Lösung durch verschiedene Funktionen: Jeder Batteriesatz verfügt über ein eigenes integriertes BMS-Modul und unterstützt Parallelschaltung, sodass die gegenseitige Beeinflussung der Akkus vermieden wird. Fällt ein Akku aus, muss lediglich dieser ausgetauscht werden.

Dank eines aktiven Brandschutzmoduls, das bei einer Temperatur von über 170°C aktiviert wird, sowie automatischen Heizmodulen in jedem Batteriesatz wird das IP65-geschützte System höchsten Sicherheitsansprüchen gerecht und spielt seine Stärke selbst bei kritischen Witterungsbedingungen aus. All diese Funktionen werden von einer leistungsstarken 800-Volt-LiFePO4-Batterie (LFP) unterstützt. Zusätzlich dazu stellt das System eine zuverlässige 10 kW 3-phasige Notstromversorgung bereit, die im Falle von Stromausfällen einspringt. Das System kann auf bis zu 45 kWh erweitert werden.

Der EcoFlow Hybrid-Wechselrichter ist mit einem Backup-Modul ausgestattet und liefert eine Leistung von bis zu 10 kW. Mit dabei ist ein smartes Energiemanagementsystem, das über die EcoFlow-App und das Webportal visualisiert wird. Damit kann man seinen Energieverbrauch in Echtzeit überwachen sowie verwalten – und so Energiekosten sparen. Auch der Hybrid-Wechselrichter kann im Außenbereich installiert werden.

Zur Unterstützung der Installateure hat EcoFlow ein engagiertes lokales Serviceteam in Deutschland eingerichtet, das technischen Support – sowohl vor als auch nach dem Verkauf – bietet. Ebenso gibt es eine persönliche Hotline für Partner, die von 8 bis zu 20 Uhr erreichbar ist. Auch ein schneller E-Mail Support wird versprochen.

Ab sofort bietet EcoFlow in Zusammenarbeit mit Consors Finanz BNP Paribas Kunden, die sich für PowerOcean entscheiden, finanzielle Unterstützung an. Mit der Partnerbank haben sie einen erfahrenen und starken Finanzpartner an ihrer Seite und erhalten einen passenden Kredit – ganz unkompliziert und zu fairen Konditionen.

Preis und Verfügbarkeit

Das modulare Design von EcoFlow PowerOcean bietet Platz für eine bis neun Batterien zu Preisen, die auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Kunden und Kundinnen können Angebote über EcoFlow PowerOcean oder lokale Vertriebshändler anfordern. Die Preise variieren je nach Komplexität der Anlage und Energiebedarf.