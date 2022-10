EcoFlow: Neue RIVER 2-Serie startet am 9. November in Deutschland

Mobile Powerstations für den Heim- und Outdoor-Bereich erfreuen sich seit einigen Monaten großer Beliebtheit. Immer mehr Hersteller erweitern ihr Portfolio an flexiblen Kraftwerken, so unter anderem auch Anker und Jackery. Ein weiterer Platzhirsch am Markt ist EcoFlow, der nun die neue RIVER 2-Serie mit insgesamt drei Modellen präsentiert hat. RIVER 2, RIVER 2 Max und RIVER 2 Pro werden ab dem 9. November dieses Jahres im EcoFlow-Store und bei Amazon erhältlich sein.

Einzuordnen sind die Modelle der RIVER-Serie von EcoFlow als kleine Backup-Lösungen für Freizeit und Outdoor-Aktivitäten. Die DELTA-Reihe des Herstellers hingegen bietet größere und leistungsstärkere Heim-Backup-Lösungen für den Wohnraum. Die Einstiegsklasse RIVER 2 mit Powerstations unter 1kWh können über eine kurze Ladezeit von nur maximal einer Stunde voll geladen werden und bieten eine lange Lebensdauer von bis zu zehn Jahren, eine neue LiFePO4-Batterietechnologie und eine integrierte X-Boost-Technologie.

Die tragbaren Kraftwerke der RIVER 2-Serie haben fortschrittliche LiFePO4 (LFP) Akkus unter der Haube und erweisen sich mit einem Gewicht von 3,5 bis 6 kg als echte Leichtgewichte. Mit der patentierten X-Stream-Technologie von EcoFlow lädt das Standardmodell RIVER 2 in nur 60 Minuten von 0 auf 100 Prozent auf. RIVER 2 Pro, die Version mit maximaler Kapazität, benötigt dafür nur 70 Minuten.

Ganz auf Nachhaltigkeit getrimmt, lässt sich die RIVER 2-Serie alternativ über Solarenergie aufladen. Die drei Modelle unterstützen einen maximalen Solareingang von 220 Watt und können mit portablen EcoFlow-Solarmodulen je nach Ausführung in drei bis sechs Stunden mit sauberer Sonnenenergie aufgeladen werden.

Moderne Akkus mit bis zu 3.000 Ladezyklen

Die drei Neuheiten sind mit langlebigen LFP-Akkus ausgestattet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 500 Zyklen überzeugt die RIVER 2-Serie mit einer sechsmal höheren Lebensdauer von 3.000 Zyklen mit einer Restkapazität von 80 Prozent. Bei täglicher Verwendung können die mobilen Kraftwerke 10 Jahre lang bei voller Leistung eingesetzt werden. Frei von umweltschädlichen Metallen bieten LFP-Batterien zudem eine sichere sowie zuverlässige Leistung und halten auch extremen Temperaturen und schwierigen Wetterbedingungen stand. Die 5-Jahres-Garantie ist ein weiterer Pluspunkt.

EcoFlow lanciert mit der RIVER 2-Serie durchdachte Einstiegsmodelle, die umweltfreundliche Energielösungen zu erschwinglichen Preisen für alle zugänglich machen. Ab dem 9. November 2022 kann die RIVER 2-Reihe mit den Modellen RIVER 2 (256 Wh, 300W), der RIVER 2 Max (512 Wh, 500W) und der RIVER 2 Pro (768 Wh, 800W) zu Preisen zwischen 299 und 799 Euro bestellt werden. Weitere Infos zu den drei neuen RIVER 2-Modellen gibt es auch auf der Website von EcoFlow.