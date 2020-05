Edison Mail: Bug in neuer Version erlaubt Zugriff auf Mails anderer Nutzer

In letzter Zeit wurden Rufe nach Alternativen zu Apples Mail-App laut, da es zu Sicherheitsproblemen in der werkseigenen E-Mail-Client von Apple gab. Einer der Konkurrenten, der hier mitmischt, ist Edison Mail, das erst kürzlich eine finale Version für macOS (Mac App Store-Link) veröffentlicht hatte. Für iOS (App Store-Link) ist das Mailprogramm schon länger erhältlich. Edison Mail verzichtet nach dem kostenlosen Download auf Abonnements oder weitere Folgekosten, wendet aber auch Analyse-Tools an, um Nutzer-Mails im Hinblick auf Markttrends auszuwerten. Nun gibt es offenbar größere Probleme mit Edison Mail, nachdem die Entwickler kürzlich ein Update für die iOS-App herausgegeben haben. Bei Twitter äußern sich einige Nutzer, dass sie nach Aktivierung eines neuen Sync-Features plötzlich Zugriff auf fremde Accounts hatten, deren Mails in ihrer App auftauchten.

I just updated @Edison_apps Mail &, after enabling a new sync feature, an email account THAT IS NOT MINE showed up in the app, that I could seemingly axcess completely. This is a SIGNIFICANT security issue. Accessing another’s email w/o credentials! Never trusting this app again.

Was das Ganze noch schlimmer macht: Offenbar können auch andere Nutzer die eigenen E-Mails einsehen. Einige User entdeckten, dass andere Geräte mit ihren Konten verknüpft waren.

@Edison_apps not my email. Not my device. How can this still be going one and how can you not communicate anything. Clearly someone with the device “Mandy’s iPhone) currently has full access to my email accounts. Please tell me the data deletion works at least?

