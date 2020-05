Glyphfinder: Sonderzeichen, Symbole, Emojis & mehr direkt in der Menüleiste

Philipp Kühn, Entwickler mit Sitz in Berlin, hat mit Glyphfinder eine neue App herausgebracht, in der ihr schnellen Zugriff auf Sonderzeichen, Emojis und mehr bekommt. Der Download kann kostenlos erfolgen, die Vollversion kostet rund 9 Euro. Ebenso ist Glyphfinder ab sofort bei Setapp verfügbar.

Nach der Installation nistet sich der Glyphfinder in der Mac-Menüzeile ein und kann entweder per Mausklick oder über ein Tastaturkürzel geöffnet werden. Sortiert nach Kategorien findet ihr hier verschiedene Bindestriche, Brüche, Anführungszeichen, Währungen, Pfeile sowie alle verfügbaren Emojis.

Die entsprechende Beschreibung wird eingeblendet, mit einem Doppelklick wird das Symbol in die Zwischenablage kopiert und kann so in anderen Programmen verwendet werden. Mit rund 34.000 Glyphen gibt es eine große Datenbank, wobei eine Suche das Auffinden erleichtert.

Obwohl der Entwickler aus Deutschland kommt, werden nur englische Begriffe erkannt. Designer, Entwickler oder Autoren werden das Tool sicher zu schätzen wissen, denn manchmal dauert die Suche nach einem bestimmten Symbol einfach viel zu lang.

Der Glyphfinder ist für Mac und Windows verfügbar und kann über die Entwicklerwebsite geladen und gekauft werden. Über Setapp könnt ihr Glyphfinder in der Vollversion ab sofort ebenfalls installieren.