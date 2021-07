Eero mit WiFi 6: Mesh-System wieder zum Sparpreis erhältlich

Der Prime Day ist nun schon eine ganze Weile Geschichte, an Angeboten soll es aber auch bei Amazon direkt nicht mangeln. Aktuell könnt ihr euch die beliebten Eero-Router wieder zum Sparpreis sichern. Beispielsweise das neue Eero-System mit WiFi 6 Technik, das erst Ende April auf den Markt gekommen ist. Einen Testbericht konntet ihr ja bereits lesen.

Damals war ich noch unentschlossen, ob man zum „alten“ Eero Pro oder zum neuen Eero mit WiFi 6 greifen sollte. Das Pro-Set mit drei Eero hat zu diesem Zeitpunkt mit 328 Euro nur rund 30 Euro mehr gekostet, die Performance war vergleichbar und die Pro-Modelle bietet zusätzliche LAN-Anschlüsse.

Mit dem aktuellen Angebot sieht das etwas anders aus: Für einen Eero Router und zwei Satelliten bezahlt man im Set nur noch 209 Euro, also 90 Euro weniger als ursprünglich angedacht. Das ist angesichts der starken Performance mit WiFi 6 Endgeräten schon eine echte Hausnummer.

Wie schnell sind die neuen Eero 6? In meinem Reihenhaus mit drei Etagen konnte ich im Test über 300 Mbit/s Internet-Geschwindigkeit mit dem iPhone 12 Pro erzielen – am entferntesten Punkt des Systems im Dachgeschoss. Zudem kann das System mittlerweile mit weiteren Funktionen punkten, so wurde etwa die HomeKit-Unterstützung nachgereicht. Damit könnt ihr kontrollieren, ob und wie HomeKit-Geräte „nach Hause telefonieren“ können.

Was ich bei den Eero ziemlich toll finde: Bei der Konfiguration, die komplett per App läuft, kann man wirklich nichts verkehrt machen. Selbst Einsteiger sollten damit sehr gut zurecht kommen.

254 Bewertungen Wir stellen vor: Amazon eero... Schneller eigenständiger Router – Der WLAN-Mesh-Router von eero stellt eine Verbindung zu Ihrem vorhandenen Modem her und bietet eine schnelle, zuverlässige WLAN-Abdeckung von bis zu 140 m² für...

Maximale Flexibilität – Erweitern Sie Ihre Abdeckung jederzeit mit der unkomplizierten, übergreifend kompatiblen Hardware von eero.