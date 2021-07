DOCKIN D Fine 2: Neuer 50W-Bluetooth-Lautsprecher mit 12 Stunden Akkulaufzeit

Der Hersteller DOCKIN hat mit dem DOCKIN D Fine 2 einen neuen Bluetooth-Lautsprecher zum eigenen Audio-Portfolio hinzugefügt, der ab sofort erhältlich ist. Auch wir haben in der Vergangenheit bereits einige Speaker des jungen Berliner Unternehmens unter die Lupe genommen und waren immer begeistert von Bauweise und Klangqualität. Der nun erschienene DOCKIN D Fine 2 ist der direkte Nachfolger des beliebten D Fine und wird zum Preis von 149,95 Euro angeboten.

Mit dem Sound des DOCKIN D Fine 2 genießen Musik-Fans ihre Lieblings-Playlist mit klaren Höhen und satten Bässen. Der Zwei-Wege-Stereo-Sound mit 50 Watt Musikleistung sorgt für eine kristallklare Musikwiedergabe. Insgesamt stecken vier aktive Treiber auf der Vorderseite und zwei passive Bassradiatoren auf der Rückseite im HiFi-Bluetooth-Lautsprecher und liefern einen kraftvollen, aber ausgewogenen Stereo-Sound. Für noch mehr Klangvolumen können zwei DOCKIN D Fine 2 gekoppelt und als Stereo-Paar genutzt werden. So wird das Stereobild noch einmal vergrößert und der Klang noch kraftvoller. Darüber hinaus bietet der Lautsprecher drei verschiedene Soundmodi – „Balanced“, „Bass“ und „Clean“ – an, so dass sich für jeden Musikgeschmack ein passender Modus findet.

Der Lautsprecher ist mit einem leistungsfähigen 7.500 mAh-Akku für bis zu 12 Stunden Spielzeit ausgestattet. Falls das eigene Smartphone oder Tablet nicht ganz so viel Power haben sollte, verfügt der DOCKIN D Fine 2 über eine integrierte Powerbank-Funktion. Handy anstecken, parallel aufladen und die Musiksession kann weitergehen. Der etwa 2,2 Kilogramm schwere und 30,8 x 10,5 x 10,5 cm große Lautsprecher verfügt zudem über den aktuellen Bluetooth-Standard 5.0, um sich schnell und zuverlässig mit kabellosen Geräten verbinden zu können.

DOCKIN D Fine 2 ist spritzwasser- und staubgeschützt

Auch äußerlich kann der DOCKIN D Fine 2 überzeugen: Der Nachfolger des Dockin D Fine ist staub- und spritzwasserdicht nach IP55 und somit auch für den Outdoor-Einsatz geeignet. Ein besonderes Highlight des DOCKIN D FINE 2 ist der austauschbare Akku, welcher dem Lautsprecher nicht nur eine überdurchschnittliche Lebensdauer verleiht, sondern nachhaltig die Ressourcen schont. Abgerundet wird das hochwertige Design durch ein minimalistisches Gehäuse, welches sowohl im Wohnzimmer als auch auf der Terrasse eine gute Figur macht.

Der DOCKIN D FINE 2 ist zu einem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) von 149,95 EUR erhältlich. Auch bei Amazon ist der Bluetooth-Speaker bereits zu diesem Preis gelistet und kann inklusive Prime-Versandoption bestellt werden. Weitere Informationen zur Neuerscheinung gibt es auch auf der Produktseite des Herstellers. Wir haben bereits ein Testgerät angefragt und werden euch hoffentlich bald unsere ersten persönlichen Eindrücke übermitteln können.