Ehemaliger Apple Design-Chef Jony Ive verrät 12 seiner Lieblingstools

Jony Ive war lange der Design-Chef bei Apple, hat sich dann aber selbstständig gemacht und Apple als Auftraggeber gewonnen. In der Sonderausgabe „How to Spend It“ der Financial Times hat Ive nun seine 12 unverzichtbaren Design-Tools veröffentlicht.

Drehmomentschlüssel – Snap-On einstellbarer Drehmomentschlüssel, £455

Tonarm – Linn Titanium Ekos SE Tonarm, 5645 US-Dollar, basilaudio.com

Sechskantschlüssel – Wiha farbcodiertes Sechskantschlüssel-Set, ab 3,69 US-Dollar

Papiermappe – Papiermappe, hwebber.co.uk

Maßband – Hermès In The Pocket Maßband aus Leder, 530 US-Dollar

Lupe – Vintage-Klapplupe aus Messing von Leitz Wetzlar, aus Ives persönlicher Sammlung

Füllfederhalter – Vintage Füller von Montegrappa, aus Ives persönlicher Sammlung

Radiergummi – Graf Von Faber-Castell platinierter Radiergummi, 117 Euro, jacksonsart.com

Federmäppchen – Vintage-Lederetui von Visvim, aus Ives persönlicher Sammlung

Winkelmesser – Mitutoyo 6in Universal-Winkelmesser, £264

Tiefenmesser – Starrett 440Z-3RL Tiefenmikrometer, 355 US-Dollar

Wetterstation – Wempe Navigator II Schiffsuhr und Wetterstation, 1960 US-Dollar

Für welche Aufgaben Ive welche Tools benutzt, hat er nicht verraten. Im Interview mit LoveFrom Designer Marc Newson gibt es aber noch ein paar Details.

Es gibt eine Schönheit und eine Freude an den Maschinen und Werkzeugen. Sie sind nicht mehr nur ein Mittel zum Zweck. Ich glaube, dass einem effektiven Werkzeug eine Eleganz innewohnt, die normalerweise zu einer seltsamen Schönheit führt.

Zur Entwicklung der Apple Watch:

Ich denke, unsere gemeinsame Arbeit an der Apple Watch zeugt von einer freudigen und effektiven Zusammenarbeit in einer besonders schwierigen Zeit. Ich war der festen Überzeugung, dass es eine wichtige Gelegenheit gab, ein sehr persönliches und nützliches Produkt zu schaffen, das man am Handgelenk tragen kann. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit den großen Gründungsideen und den grundlegenden Fragen der Schnittstelle zu ringen, aber ich war irgendwie davon ausgegangen, dass die Arbeit an dem eigentlichen Objekt ziemlich einfach sein würde. Als die grundlegende Architektur der Idee definiert war, kämpfte ich wirklich mit dem physischen Design. Aus dieser Not heraus habe ich Sie um Hilfe gebeten. Es war zwar demütigend für mich, aber ich denke, dass wir gemeinsam schnell zum endgültigen Design gekommen sind. Wir sind stolz auf unsere Arbeit. Ich hoffe immer, dieses Gefühl der Unvermeidlichkeit zu erreichen, diese Einfachheit, wo es keine rationale Alternative zu geben scheint.

Jony Ive hat Apple 2019 verlassen und seine eigene Design-Firma LoveFrom mit Marc Newson gegründet.

Foto: Apple.