Für 75 Euro: iPhone-Batterieaustausch bei Apple wieder günstiger

Im März hatte Apple den Preis für einen Batterieaustausch im iPhone um 16 Prozent teurer gemacht. Statt 75 Euro musste man 87,09 Euro bezahlen. Doch diese Preiserhöhung scheint man nun wieder rückgängig zu machen, denn auf der offiziellen Support-Webseite wird ein Batterieaustausch für das iPhone X und neuer wieder für 74,99 Euro gelistet.

Unberührt ist die Pauschale für einen Batterieaustausch beim iPhone 8 und älter. Hier haben sich die Preise nicht verändert und der Service wird weiterhin mit 55 Euro berechnet.

Selbst reparieren oder in Auftrag geben

In den USA hat Apple ja den neuen Self Service Repair Store mit Original-Ersatzteilen gestartet. Hier kann man sich unter anderem auch Displays oder Akkus bestellen und diese in Eigenregie tauschen. In Anbetracht der Tatsache, dass man später im Jahr auch hierzulande originalen Apple-Ersatzteile kaufen kann, muss man überlegen, ob man selbst Hand anlegen will oder Experten eine Reparatur oder einen Batterieaustausch überlässt. 75 Euro inklusive Akku, Service und Arbeitszeit scheint fair und abgesehen davon, dass ihr euer iPhone in einen Store bringen müsst, habt ihr sonst keinen Aufwand.

So funktioniert der Akkutausch in Eigenregie