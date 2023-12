Eigene 3D-Videos auf Vision Pro: Die ersten Erfahrungen

Der Markstart des AR/VR-Headsets Apple Vision Pro rückt näher. Anfang 2024 wird Apple Vision Pro in den USA starten und vorab hat Apple ausgewählte Medienvertreter zu einer kleinen Session eingeladen, um Vision Pro mit eigens gedrehten Videos auszuprobieren.

Mit iOS 17.2 hat Apple die Möglichkeit eingeführt, mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max Spatial Videos für Vision Pro aufzunehmen. Die Pressevertreter dürfen über ihre Erfahrungen sprechen, folgend findet ihr eine kleine Zusammenfassung.

Lance Ulanoff von TechRadar sagte, dass er „von der Qualität und der immersiven Natur“ der aufgenommenen Panoramabilder überrascht war, und die größere Ansicht zeigte ihm Details, die er vorher nicht gesehen hatte. Ein Video von einer Modelleisenbahn sah aus, als würde sie ihm direkt in den Schoß fallen. Im Vergleich zu herkömmlichen Videos fühlten sich die Videos laut Ulanoff „realer“ an und lösten stärkere Emotionen aus. Er sagte, die Emotionen, die man bei Familienvideos in 3D erleben kann, „können ziemlich intensiv sein“.

Scott Stein von CNET sagt:

Ich fand es auch toll, einige meiner Lieblingsexponate im Museum für Naturgeschichte in 3D zu sehen. Ich besuchte die Hall of Ocean Life, in der drei kleine Becken im obersten Stockwerk Dioramen prähistorischer Meeresbewohner zeigen, die ich schon als Kind geliebt habe. Ich habe mir die Ammoniten und Trilobiten angeschaut und bin von einer Vitrine zur nächsten geglitten. In 3D auf Vision Pro fühlte es sich an, als würde ein kleines Diorama zu Hause wiederauferstehen. Ich konnte sehen, wie viel Spaß es macht, kleine, immersive Installationen oder Räume zu erfassen, die man nicht so leicht wieder betreten kann, und sie wieder vor Augen zu haben.

Raymond Wong von Inverse berichtet weiter, dass sich räumliche Videos „lebendig anfühlen“, weil der Rand beim Betrachten „leuchtend und traumähnlich“ wird, was dem Inhalt die „Eigenschaften einer Erinnerung“ verleiht. In einem räumlichen Video seiner Mutter sagt er, dass er in den Moment zurückversetzt wurde und es „surreal“ war, seine Mutter „in einem räumlichen Video sprechen, lachen und essen zu sehen“.

Josh Rubin von Cool Hunting sagte, dass selbst bei Aufnahmen, bei denen er gewarnt wurde, dass nicht genug Licht vorhanden war, das Video auf dem Headset „scharf und nicht körnig“ war.

Aufnahmen, bei denen die Kamera nicht bewegt wird (zum Beispiel auf einem Stativ), sind ideal, aber Kamerabewegungen sind oft notwendig oder erwünscht, um eine befriedigende Geschichte zu erzählen. Ich habe festgestellt, dass die Aufnahme von linearen und sanft geschwungenen Bewegungen, vor allem in offenen Räumen, Videos erzeugt, die leicht zu betrachten sind. Im Gegensatz dazu erzeugten scharfe Kurven auf engem Raum eher unruhige Videos.

Apple Vision Pro in Deutschland

Wann Apple Vision Pro nach Deutschland kommt, ist noch nicht genau geklärt. Zuerst erfolgt der Marktstart Anfang 2024 in den USA, danach werden weitere Länder bedient.