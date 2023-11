Überarbeitete Grand Theft Auto Trilogie erscheint bei Netflix

Eine echte Neuerscheinung ist das nicht, immerhin gibt es Grand Theft Auto III, San Andreas und Vice City bereits seit einigen Jahren im App Store. Aktuell zahlt man für alle drei Spiele im Bundle 12,99 Euro, im Einzelkauf kosten sie 5,99 oder 7,99 Euro. Mit einem aktiven Abonnement bei Netflix könnt ihr die Titel bald gratis auf iPhone und iPad zocken.

Die drei Spiele werden für Netflix Games als The Definitive Edition zusammengefasst, die zahlreichen Verbesserungen mit sich bringt. Unter anderem wurde die Steuerung angepasst und die Grafik in zahlreichen Details verbessert. Im App Store heißt es: „Mit brillanter neuer Beleuchtung und Umgebungsverbesserungen, hochaufgelösten Texturen, erhöhter Sichtweite, Steuerung und Zielmechanik im Stil von Grand Theft Auto V und vielem mehr.“

Ein weiterer Unterschied: Bisher waren die Spiele in Deutschland als separate „deutsche Version“ unterwegs. Hier konnte man unter anderem kein Geld von getöteten Personen aufsammeln und keine auf dem Boden liegende Personen treten. Bei Netflix sind die Links „international“, also für alle Länder identisch.

Die einzelnen Spiele im Detail

Alles beginnt in Liberty City. Grand Theft Auto III macht mit seinem Ansatz einer frei erkundbaren Spielwelt, in der du dich mit jedem anlegen kannst, die skrupellose Unterwelt zu deinem Spielplatz – wenn du dich traust, in sie einzutauchen.

Vor fünf Jahren hat Carl „CJ“ Johnson es geschafft, dem Dunstkreis um Los Santos in San Andreas zu entkommen, einer Stadt, die unter dem Druck von Bandenkriegen, Drogen und Korruption zu zerbrechen droht. Wir schreiben die frühen 90er. CJ muss zurück – seine Mutter wurde ermordet, seine Familie ist auseinandergebrochen und seine alten Freunde sind drauf und dran, auf direktem Weg ins Verderben zu schlittern.

Willkommen in den 80ern. Im Jahrzehnt der wilden Frisuren und pastellfarbenen Anzüge spielt die Geschichte eines Mannes, der sich seinen Weg an die Spitze der Welt des Verbrechens bahnt. Grand Theft Auto kehrt zurück mit Tommy Vercettis Geschichte über Betrug und Vergeltung in einer in Neonlicht getränkten, tropischen Stadt voller Exzesse und unzähliger Möglichkeiten – in Vice City.