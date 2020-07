Einkäufe bei Gearbest und Co.: EU streicht 22 Euro-Freigrenze ab 2021

Wer bei Gearbest und anderen asiatischen Verkaufsportalen unterwegs ist, kann jede Menge Geld sparen und so einige Schnäppchen machen. Vor allem Elektro- und Haushalts-Artikel sind dort oft sehr günstig zu bekommen, auch Zubehör für Mac, iPhone und iPad lassen sich dort oft mit satten Rabatten erstehen.

Ab dem 1. Januar 2021 dürften viele Produkte bei Gearbest, TradingShenzhen, Geekbuying, Banggood und weiteren Handelsplattformen, die außerhalb der EU versenden, deutlich teurer werden. Wie unter anderem die Deutsche Post auf ihrer Website berichtet, wird ab 2021 die Freigrenze von 22 Euro für fällige Einfuhrumsatzsteuer abgeschafft. Damit sind bei allen Bestellungen, die von außerhalb der EU getätigt werden, bereits ab dem ersten Cent an Warenwert Steuern zu entrichten. Normalerweise hat man die Einfuhrumsatzsteuer zusammen mit den Zollgebühren zu zahlen. Sie gilt auch dann, wenn die Ware unter einem Wert von 150 Euro liegt und damit Zollgebühren-befreit ist.

Einige Handelsplattformen mittlerweile auch mit EU-Lagern

Die Einfuhrumsatzsteuer wird ab dem 1. Januar 2021 wieder bei 19 Prozent (ermäßigt 7 Prozent) liegen. Bis Ende 2020 wurde sie, genau wie die Umsatzsteuer, von der deutschen Regierung im Rahmen der Coronavirus-Hilfe auf 16 Prozent bzw. ermäßigt 5 Prozent gesenkt. Bei der Berechnung der Einfuhrumsatzsteuer wird nicht nur der Warenwert, sondern auch die Transportkosten, eventuell anfallende Zollgebühren, innergemeinschaftliche Beförderungskosten und Verbrauchssteuer mit einbezogen. Bei einem 16,99 Euro teuren Kabel, das für 4,99 Euro aus Hongkong versendet wird, würde auf den gesamten Betrag von 21,98 Euro in diesem Jahr 3,52 Euro Einfuhrumsatzsteuer fällig werden, ab dem 1. Januar 2021 mit 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer ein zusätzlicher Betrag von 4,18 Euro.

Ganz verzichten muss man bei Bestellungen bei Gearbest und Co. allerdings nicht auf Schnäppchen: Mittlerweile bieten viele der asiatischen Händlerportale auch Warenhäuser in der EU an, unter anderem in Tschechien, Spanien oder auch in Deutschland. Oftmals sind dann nicht mehr derartige Rabatte wie bei einem Versand aus Asien gegeben, aber ein Vergleich lohnt in einem solchen Fall definitiv. Weitere Informationen zur Einfuhrumsatzsteuer finden sich auch auf der Website des Zolls. Die EU begründet diesen Schritt mit bisherigen steuerlichen Begünstigungen von Nicht-EU-Händlern im Vergleich zu Händlern innerhalb der EU.

Welche Erfahrungen habt ihr mit den Handelsplattformen aus Asien gemacht? Wo habt ihr schon mal bestellt, und wie ist es euch dabei ergangen? Könnt ihr Anbieter empfehlen, und was kauft ihr für gewöhnlich dort? Werdet ihr auch nach dem 1. Januar 2021 dort bestellen? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare.