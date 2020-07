kicker: iOS-App mit Apple-Login, erweiterte Zusatzinfos & mehr Neuheiten

Der kicker (App Store-Link) bietet mehr als Fußball, doch der Fokus liegt auf dem beliebten Ballsport. Die iOS-App wurde jetzt auf Version 6.5 aktualisiert und liefert neue Funktionen aus.

Unter anderem gibt es Zusatzinfos in Spielberichten und Artikeln. An entsprechenden Stellen werden nun beispielsweise die Spiel- oder Schiedsrichternote, der Spieler des Tages, Trainer- und Spielerdetails oder andere Spielinfos ausgegeben. Ebenso wurde die Nutzung der Podcast-Funktion erweitert, auch könnt ihr euch fortan mit eurer Apple-ID über “Login mit Apple” registrieren.

In Spielberichten können jetzt auch themenbezogene Umfragen oder ein kleines Quiz integriert werden. In den Scoreboards der Spielpaarungen wird bei einem Tor eine kleine Animation abgespielt, damit dieses wichtige Ereignis einem direkt ins Auge fällt. Des Weiterem wird in den Spielerfprofilen jetzt die Vertragslaufzeit angezeigt, ebenso wurde die Tabellenansicht erneut.

Die kicker Fußball News App kann kostenlos geladen werden. Optional lässt sich die Werbung über einen In-App-Kauf abschalten. Der Download ist 109,2 MB groß und mit 4,6 Sternen bewertet.